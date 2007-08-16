Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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REVIVAL-GROUP - revival-group.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:20
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

Старт проекта: 01.06.2017 в 22:00 по МСК


Легенда

Наша команда уже более десяти лет занимается реализацией различной техники и комплектующих, но главный наш товар – это, бесспорно, мобильные телефоны. Продажа мобильных телефонов – очень динамичный бизнес. На рынке сотовых телефонов чуть ли не ежедневно появляется что-то новенькое. Уследить за этим практически невозможно, поэтому необходимо решить для себя, что именно Вам нужно, и выбирать телефон, соответствующий Вашим личным требованиям. Продажа качественной, современной продукции на протяжении всего срока нашей работы позволила нам заслужить прекрасную деловую репутацию. Мы занимаемся продажей мобильных телефонов таких знаменитых брендов, как Samsung, iPhone, Nokia, Philips, Sony. Разнообразие сотовых телефонов сегодня делает выбор столь же приятным, сколь и сложным. На рынке можно найти совершенно разные мобильные телефоны, цены практически от пятисот рублей и до бесконечности, множество марок и цветов. При этом кого-то волнуют лишь самые престижные модели, кому-то нужны дешёвые мобильные телефоны, новые или бывшие в употреблении.

На сегодняшний день Revival Group – это команда профессионалов, которая работает на результат, используя накопленный опыт и учитывая специфику рынка. Ваши вклады помогут нам в развитии проекта, а также принесут Вам дополнительный доход. Вам не нужно обладать особыми знаниями, чтобы получать хорошую прибыль от Ваших вложений, наши специалисты сделают это за Вас! Всё что Вам нужно это пройти простую регистрацию на нашем сайте и сделать осознанный вклад в Вашу финансовую независимость!

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Мой вклад



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myrena на форуме  
Старый Вчера, 23:28
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 4,053
Благодарностей: 1,319
УГ: 3
КП: 0.163
подарки
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Цитата:
Сообщение от myrena Посмотреть сообщение
Мой вклад
Мин. вклад для этого раздела 10$
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fora4ka на форуме  
Старый Вчера, 23:34
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Мин. вклад для этого раздела 10$
Не заметил, может уважаемый модератор перенесет в соответствующий раздел.
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myrena на форуме  
Старый Вчера, 23:35
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 109
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
перевод гуглом порадовал) контрибуция))

боюсь представить, что там по китайски написано.
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imr56 вне форума  
Старый Вчера, 23:37
#5
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,032
Благодарностей: 4,633
УГ: 3
КП: 0.022
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
да уж за сегодня школьных проектов масса, период ихний
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HDS на форуме  
Старый Вчера, 23:40
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Вполне возможно, посмотрим, проверим!!!!
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myrena на форуме  
Старый Вчера, 23:46
#7
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
У меня у одного не заходит на сайт?
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prostoSerge на форуме  
Старый Вчера, 23:50
#8
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 76
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
не работает
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dani0601 на форуме  
Старый Вчера, 23:51
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 39
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.095
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Не пашет сайт. чет быстро сдулся
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Vase4ka на форуме  
Старый Вчера, 23:52
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Цитата:
Сообщение от Vase4ka Посмотреть сообщение
Не пашет сайт. чет быстро сдулся
Перезагружают сайт, на старте досили, подождем!!!
__________________
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myrena на форуме  
Старый Сегодня, 00:02
#11
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Интересно, интересно, откуда у вас эта информация...
"Я не админ данного проекта... Я создатель"
__________________
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prostoSerge на форуме  
Старый Сегодня, 00:08
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Цитата:
Сообщение от prostoSerge Посмотреть сообщение
Интересно, интересно, откуда у вас эта информация...
"Я не админ данного проекта... Я создатель"
Информацию даю из общений в группев контакте
__________________
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myrena на форуме  
Старый Сегодня, 00:19
#13
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 76
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Цитата:
Сообщение от myrena Посмотреть сообщение
Перезагружают сайт, на старте досили, подождем!!!
Я не оставлю депозит
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 00:20
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 516
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: REVIVAL-GROUP - revival-group.biz
Выплата реферальных



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myrena на форуме  
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