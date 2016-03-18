evo-invest.ru - Evo-invest

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
"EVO-INVEST" Ведет свою деятельность с физическими лицами. Идея организации заключается в посредничестве между инвестором и иностранным банком. Благодаря высокой конфиденциальности, отсутствию рисков и наивысшему уровню государственной поддержки, инвестиции в иностранные банки является наиболее выгодным и безопасным способом инвестирования денежных средств. Постоянный финансовый оборот на открытых счетах позволяет получать процентный доход от каждой, вновь совершенной инвестиции для компании, а также открывает возможность использования других продуктов, предоставляемых самим банком.
Инвестиционные планы: 150%
После 7 дней
Минимум: 100 RUB
Максимум: 30000 RUB
Начисления: ежедневно
200%
После 14 дней
Минимум: 5000 RUB
Максимум: 50000 RUB
Начисления: ежедневно