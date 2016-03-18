Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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evo-invest.ru - Evo-invest

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:10
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 447
Благодарностей: 29
УГ: 5
КП: 0.087
evo-invest.ru - Evo-invest
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Evo-invest

Старт 01.06.2017

О кампании:
Цитата:
"EVO-INVEST" Ведет свою деятельность с физическими лицами. Идея организации заключается в посредничестве между инвестором и иностранным банком. Благодаря высокой конфиденциальности, отсутствию рисков и наивысшему уровню государственной поддержки, инвестиции в иностранные банки является наиболее выгодным и безопасным способом инвестирования денежных средств. Постоянный финансовый оборот на открытых счетах позволяет получать процентный доход от каждой, вновь совершенной инвестиции для компании, а также открывает возможность использования других продуктов, предоставляемых самим банком.
Инвестиционные планы:
150%
После 7 дней
Минимум: 100 RUB
Максимум: 30000 RUB
Начисления: ежедневно

200%
После 14 дней
Минимум: 5000 RUB
Максимум: 50000 RUB
Начисления: ежедневно

1.5%
365 ДНЕЙ
Минимум: 100 RUB
Максимум: 100000 RUB
Начисления: ежедневно

Подробности:
Минимальный вклад: 100 руб
Максимальный вклад: 100000 руб
Минимальная сумма на вывод: 3 руб
Платёжные системы: Payeer|Яндекс.Деньги|QIWI
Реферальские: 7%-2%-1%
Выплаты: вручную

Мой вклад:
Дата операции: 01 Июн 2017 19:55
ID операции: 360447578
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 504.75 p
Сумма получения: 500.00 p
Комиссия Payeer: 4.75 p

Аккаунт: P60486279


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