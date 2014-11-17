Gründerfonds провела первое закрытие своего третьего фонда в размере €245 млн.

High-Tech Gründerfonds (HTGF), наиболее крупный и самый активный в Германии инвестор в раундах посевного финансирования, объявил о первом закрытии своего третьего фонда High-Tech Gründerfonds III объемом 245 миллионов евро.
Помимо общественных партнеров, таких как Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi), немецкий государственный банк KfW и Общество Фраунгофера, среди инвесторов находятся 26 всемирно известных компаний, включая ALTANA, BASF, B.Braun, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, Deutsche Post DHL, Drillisch AG, EVONIK, Haniel, Hettich, Knauf, Körber, LANXESS и другие.
С осени 2017 года HTGF III будет инвестировать суммами до 3 миллионов евро в одну компанию, а в исключительных случаях проводить дополнительное венчурное инвестирование. Основной интерес представляют такие сферы, как химическая промышленность, аппаратное обеспечение и автоматизация, информационные и коммуникационные технологии и науки о жизни.
Новый фонд, который продолжает историю работы первых двух фондов, имеющих на своем счету почти 500 проведенных инвестиций и в общей сложности 75 продаж своей доли в компаниях, планирует обеспечить финансированием до 40 стартапов ежегодно.
Среди портфельным компаний можно отметить Baimos technologies, CCI Custom Cells Itzehoe, Dust BioSolutions, IQ Evolution, LUCEO Technologies, MicroNet Automation, Multiphoton Optics, Notion Systems, NOVUM engineerING и OneShore Energy.
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Специально для mmgp.ru