Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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azartcash - azartcash.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 22:10
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 510
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.017
azartcash - azartcash.online
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

Старт проекта: 01.06.2017 в 18:00 по МСК


AZARTCASH - финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект AZARTCASH.ONLINE - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию, и получать автоматически прибыль на свой кошелек каждые 6 часов на протяжении 5 дней. По истечению 7 дней Вы суммарно получаете 130% дохода (30% чистый доход + 100% тело депозита). Весь ваш доход будет поступать на кошелек, указанный при авторизации на проекте.

Инвестиционные планы:
30% за 5 дней

Выплаты каждые 6 часов

Платёжные системы:
-Payeer

Реферальная система: 5%

Выплаты: полностью автоматические сразу на кошелёк!


Мой вклад


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Последний раз редактировалось myrena; Сегодня в 22:14.
myrena на форуме  
Старый Сегодня, 22:12
#2
 
Возраст: 20
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: azartcash - azartcash.online
Почему он здесь. Уже есть тема в другой ветке.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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