azartcash - azartcash.online

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 01.06.2017 в 18:00 по МСК
AZARTCASH - финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект AZARTCASH.ONLINE - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию, и получать автоматически прибыль на свой кошелек каждые 6 часов на протяжении 5 дней. По истечению 7 дней Вы суммарно получаете 130% дохода (30% чистый доход + 100% тело депозита). Весь ваш доход будет поступать на кошелек, указанный при авторизации на проекте.
Инвестиционные планы:
30% за 5 дней
Выплаты каждые 6 часов
Платёжные системы:
-Payeer
Реферальная система: 5%
Выплаты: полностью автоматические сразу на кошелёк!
Мой вклад