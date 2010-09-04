Minima Processor для микропроцессорных технологий привлекла €5.5 млн инвестиций

Финляндская компания Minima Processor из Оулу и Эспоо для микропроцессорной техники привлекла €5.5 млн. инвестиций.
Инвесторами стали: венчурная компания Lifeline, венчурная компания VTT, CFT Nordic Capital, университет Aalto и группа инвесторов-ангелов.
Компания намерена использовать привлеченные средства для улучшения технологии и продолжения поиска новых партнеров на трех континентах.
Тони Соини является генеральным директором компании Minima Processor и техническим директором - Лаури Коскинен. Minima разработала микропроцессорную технологию, которая может использоваться почти во всех устройствах и предназначена для того, чтобы сделать цифровую компьютерную систему, вычеслительные устройства более энергоэффективными, чем уже существующие решения. Запатентованная технология, основанная на оптимизации рабочих точек микропроцессоров, имеет широкое применение практически во всех электронных устройствах.
Технология Minima Processor применяется в интегрированных цифровых вычислительных микрочипах перед изготовлением. Компания поставляет и лицензирует свою технологию для других полупроводниковых компаний. Эти компании затем интегрируют технологии в свои продукты. На начальном этапе, Minima ориентирована на энергосберегающие решения для обработки данных в устройствах IoT. В дальнейшем ее деятельность будет расширяться в других сферах на рынке.
Автономная технология аппаратных средств может быть применена без модификаций программного обеспечения. Это аппаратно-программный вариант интеграции, который динамически оптимизирует потребление энергии во время работы. Технология минимумов переработчиков позволяет повышение эффективности 20x энергии в цифровых процессорах по сравнению с устаревшими решениями. Основное увеличение эффективности происходит от ультра-низкого напряжения (подпороговой операции). Кроме того, устранение временных полей приносит выигрыш при номинальных рабочих напряжениях.
Перевод специально для mmgp.ru