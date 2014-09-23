Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,214 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников VERTU

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:55
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,888
Благодарностей: 982
УГ: 22
КП: 0.180
подарки
Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников VERTU


Только буквально в марте этого года автор темы размещал на форуме новость: "Турецкий бизнесмен приобрёл производителя смартфонов Vertu за $61 млн" и вот как сообщили сегодня российские СМИ, российский бренд Caviar (в переводе "Икра") теперь в свою очередь готов приобрести люксовый бренд за 40 млн Евро, т.е. на 21 млн Евро меньше чем турецкий бизнесмен по имени Хакан Узан (Hakan Uzan), который и владеет сейчас этой маркой. В самой Vertu пока не подтверждают этой информации.

И как поясняют в самой российской компании Caviar: "Бренд Vertu - это на самом деле специфичный бренд и мы хорошо представляем эту специфику, хорошо видим и осознаем все его тонкие грани и дальнейшие перспективы отличные развития, которые в настоящее время почему-то в Vertu не используются. Мы настаиваем, что Vertu всё также горячо любим многими покупателями и на данный момент мы готовы показать новые концепты своих смартфонов, но именно под этим брендом, то есть как мог бы выглядеть "Vertu от Caviar."

И не откладывая дело в долгий ящик, сегодня же представители российский Caviar продемонстрировали для журналистов свой концепт флагмана Vertu с росписью "под хохлому" и одновременно с этим пояснили, что они сейчас обеими руками за привнесение всяческого разнообразия в смартфоны Vertu, что отражало бы богатство различных культур и народов. Если говорить еще более кратко, то компания Calviar за будущее Vertu в качестве мультикультурного бренда.

Впрочем, как уже было упомянуто выше в самой компании Vertu пока воспринимают эту новость с некоторым удивлением и говорят, что это больше похоже на пиар-ход Calviar. Но факт остается фактом - компания Calviar официально дала эту информацию о желании купить Vertu на своем сайте в Интернете и готова приступить к переговорам по этой сделке немедленно. Переговоры должны будут вестись с турецкой компанией Bafeton, которая буквально пару месяцев назад приобрела этот бренд у гонконгской компании Godin Holdings. В свою очередь сама эта компания из Гонконга покупала этот бренд у Nokia в 2007 году за 200 млн Евро и хоть оценочная стоимость самой компании как видим от года к году снижается, но интерес к самому бренду продолжает оставаться на очень высоком уровне, поскольку владение этой маркой телефона бесспорно престижно и конечно, не каждый может позволить себе купить такой дорогой смартфон. Проще говоря, люди владеющие таким аппаратом просто выделяются из толпы - это особый стиль, манеры и уровень жизни.

Напомним также, что изначально Calviar была ювелирной компанией из Италии, но с 2015 года компания управляется российским владельцем.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5930535a0198d
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 22:00.
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 22:10
#2
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 191
УГ: 0
КП: 0.143
Re: Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников VERTU
Как то совсем Верту, как бренд, «обесценилась» раз предлагают «копейки».
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
kuz9 вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Турецкий бизнесмен приобрёл производителя смартфонов Vertu за $61 млн OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 7 14.03.2017 13:26
Vertu продали китайской компании Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 83 23.11.2015 00:48
Красное золото. Vertu представила новый смартфон city Новости технологий и интернета 1 26.02.2015 15:46
Россияне собрались строить железную дорогу на юг в обход Украины kingcasha Курилка 2 22.11.2014 15:13
Смартфоны оказалась в полтора раза дороже обычных мобильников по затратам на связь vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 4 23.09.2014 12:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Forex-trade-alliance - forex-trade-alliance.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Немецкий Deutsche Bank призывает к глобальной реформе системы SWIFT
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар asmith
icrafts.biz - icrafts
От asmith в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
Приток капитала на Российский рынок из-за рубежа
От Tr@der в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар moskva
Лицензирование ЖКХ: год спустя
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Привет
От Арчик в разделе «Россияне»
.     
Пользователей
412,214
Тем
472,210
Сообщений
11,687,797

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube