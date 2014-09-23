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Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников VERTU



Только буквально в марте этого года автор темы размещал на форуме новость: "



И как поясняют в самой российской компании Caviar: "Бренд Vertu - это на самом деле специфичный бренд и мы хорошо представляем эту специфику, хорошо видим и осознаем все его тонкие грани и дальнейшие перспективы отличные развития, которые в настоящее время почему-то в Vertu не используются. Мы настаиваем, что Vertu всё также горячо любим многими покупателями и на данный момент мы готовы показать новые концепты своих смартфонов, но именно под этим брендом, то есть как мог бы выглядеть "Vertu от Caviar."



И не откладывая дело в долгий ящик, сегодня же представители российский Caviar продемонстрировали для журналистов свой концепт флагмана Vertu с росписью "под хохлому" и одновременно с этим пояснили, что они сейчас обеими руками за привнесение всяческого разнообразия в смартфоны Vertu, что отражало бы богатство различных культур и народов. Если говорить еще более кратко, то компания Calviar за будущее Vertu в качестве мультикультурного бренда.



Впрочем, как уже было упомянуто выше в самой компании Vertu пока воспринимают эту новость с некоторым удивлением и говорят, что это больше похоже на пиар-ход Calviar. Но факт остается фактом - компания Calviar официально дала эту информацию о желании купить Vertu на своем



Напомним также, что изначально Calviar была ювелирной компанией из Италии, но с 2015 года компания управляется российским владельцем.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5930535a0198d Только буквально в марте этого года автор темы размещал на форуме новость: " Турецкий бизнесмен приобрёл производителя смартфонов Vertu за $61 млн " и вот как сообщили сегодня российские СМИ, российский бренд Caviar (в переводе "Икра") теперь в свою очередь готов приобрести люксовый бренд за 40 млн Евро, т.е. на 21 млн Евро меньше чем турецкий бизнесмен по имени Хакан Узан (Hakan Uzan), который и владеет сейчас этой маркой. В самой Vertu пока не подтверждают этой информации.И как поясняют в самой российской компании Caviar: "Бренд Vertu - это на самом деле специфичный бренд и мы хорошо представляем эту специфику, хорошо видим и осознаем все его тонкие грани и дальнейшие перспективы отличные развития, которые в настоящее время почему-то в Vertu не используются. Мы настаиваем, что Vertu всё также горячо любим многими покупателями и на данный момент мы готовы показать новые концепты своих смартфонов, но именно под этим брендом, то есть как мог бы выглядеть "Vertu от Caviar."И не откладывая дело в долгий ящик, сегодня же представители российский Caviar продемонстрировали для журналистов свой концепт флагмана Vertu с росписью "под хохлому" и одновременно с этим пояснили, что они сейчас обеими руками за привнесение всяческого разнообразия в смартфоны Vertu, что отражало бы богатство различных культур и народов. Если говорить еще более кратко, то компания Calviar за будущее Vertu в качестве мультикультурного бренда.Впрочем, как уже было упомянуто выше в самой компании Vertu пока воспринимают эту новость с некоторым удивлением и говорят, что это больше похоже на пиар-ход Calviar. Но факт остается фактом - компания Calviar официально дала эту информацию о желании купить Vertu на своем сайте в Интернете и готова приступить к переговорам по этой сделке немедленно. Переговоры должны будут вестись с турецкой компанией Bafeton, которая буквально пару месяцев назад приобрела этот бренд у гонконгской компании Godin Holdings. В свою очередь сама эта компания из Гонконга покупала этот бренд у Nokia в 2007 году за 200 млн Евро и хоть оценочная стоимость самой компании как видим от года к году снижается, но интерес к самому бренду продолжает оставаться на очень высоком уровне, поскольку владение этой маркой телефона бесспорно престижно и конечно, не каждый может позволить себе купить такой дорогой смартфон. Проще говоря, люди владеющие таким аппаратом просто выделяются из толпы - это особый стиль, манеры и уровень жизни.Напомним также, что изначально Calviar была ювелирной компанией из Италии, но с 2015 года компания управляется российским владельцем.По материалам источник

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