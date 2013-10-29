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OKCoin и Huobi возобновили вывод Биткойнов в Китае

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#1
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OKCoin и Huobi возобновили вывод Биткойнов в Китае
Похоже, что долговременное замораживание средств в экосистеме Биткойн бирж в Китае завершается.

Представитель OKKoin, одной из крупнейших в мире по объему бирж, подтвердил сегодня, что снятие средств возобновилось на бирже. Представитель добавил, однако, что снятие средств будет зависеть от прохождения требования проверки и с ежегодным лимитом до $1 млн.

Тем не менее, все указывает на то, что к OKCoin присоединяться другие в возобновлении операций.

По словам представителя бирж, снять средства на Huobi будет возможно завтра. Представитель также подтвердил, что снятие средств OKCoin востановлено.

В данный момент, остается неясным, присоединится ли к ним BTCC или нет. Представитель стартапа не сразу ответил на запрос комментария.

Тем не менее, источники говорят, что внезапное изменение является результатом смягчения настроения Народного банка Китая, который все активнее работает над блокчейн R & D и больше понимает роль Биткойна в технологической отрасли.

Замораживание средств на бирже, введенное в связи с эскалацией цены в начале года, продолжалось несколько месяцев, после того как Биржи КНР - получили предупреждений от регулирующих органов, в том числе Народного банка Китая, они заморозили снятие средств и начали перестраивание их систем.
Эти обновления были завершены в марте.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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