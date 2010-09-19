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Российский сервис грузоперевозок GroozGo привлек $2,1 млн инвестиций

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Российский сервис грузоперевозок GroozGo привлек $2,1 млн инвестиций


Логистическая фирма КПД инвестировала 2,1 миллиона долларов в российский стартап GroozGo, занимающийся грузовыми перевозками. О данном событии сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на сотрудников инновационного центра «Сколково», постоянным участником которого является данный проект. Эти сведения также подтвердили соучредитель стартапа Анна Качурец и генеральный директор КПД Георгий Чистяков.

После завершения данной сделки КПД оказался мажоритарным акционером сервиса. Собственную долю в этом проекте продал венчурный капиталист Антон Страский. При этом учредители стартапа Анна Качурец и Оксана Погодаева по-прежнему владеют миноритарными долями.

Полученные инвестиции используют для дальнейшего масштабирования сервиса в России и странах СНГ, расширения ассортимента предоставляемых услуг и финансирования своей деятельности. GroozGo собирается начать обслуживание постоянных рейсов и разработать специальный мобильный софт для водителей грузовиков.


Георгий сообщил, что следил за деятельности целого ряда проектов, которые занимаются грузовыми перевозками, и в результате выбрал GroozGo. ”Меня привлекла профессиональная команда стартапа. Кроме того, этот проект является резидентом «Сколково», а потому он уже прошел довольно тщательный отбор“, – комментирует генеральный директор КПД.

Данный стартап был учрежден в начале прошлого года и предназначен для грузовых перевозок. Анна сообщила изданию «Коммерсант», что сервис сотрудничает лишь с владельцами грузов и автовладельцами, причем все транспортируемые грузы в обязательном порядке страхуются. В настоящее время в сервисе зарегистрировались более 2000 грузоперевозчиков и около 300 заказчиков. Как сообщили представители GroozGo, за время своей деятельности стартап выполнил более 2000 заказов.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/5930482d13005
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