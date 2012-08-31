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Эфириум собирается потеснить биткоин?

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Старый Сегодня, 21:25
#1
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Эфириум собирается потеснить биткоин?
Китайская биткоин-биржа OKCoin добавила эфириум вслед за своим главным конкурентом - Huobi.


Свежая порция хороших новостей для любителей эфириума не заставила себя долго ждать. После того, как китайская биткоин-биржа Huobi сообщила о добавлении этой криптовалюты на свою площадку всего пару дней назад, ее примеру последовал конкурент в лице торговой площадки OKCoin.

Популярная платформа проинформировала своих клиентов о том, что торговые услуги с использованием ETH станут официально доступными на OKCoin с 1 июня 2017 года.

Цитата:
«Недавно пользователи OKCoin проявили немалый интерес к эфириуму (ETH) и эфириуму классик (ETC), в связи с чем резко возрос спрос на торговлю этими криптовалютами. На протяжении двух последних лет мы непрерывно следим за успехами этих цифровых активов, опираясь на многие факторы, включая их технический уровень развития, инновационный момент, ликвидность и нормативный фактор», —
отметили в компании, объяснив свое решение.

Биткоин может потерпеть неудачу


Также OKCoin решила дать четкий и однозначный сигнал тем, кто уверен в безоблачном будущем биткоина:

Цитата:
«Мы просим разработчиков BTC Core и соответствующих майнеров скооперироваться и вместе разрешить существующие технические проблемы, активировать SegWit, а также решить вопрос с масштабированием биткоина. Неважно, какой долей рынка вы располагаете, если вы не используете последние технологии и не в состоянии постоянно улучшать свой продукт, ничего хорошего в будущем не будет. Со своей стороны мы, как представители бирж цифровых активов по всему миру, можем лишь призывать к использованию лучших технологий и стремиться давать нашим клиентам только лучший торговый опыт», —
подчеркнули в OKCoin.

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Анна Чернобай вне форума  
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Zycyjl (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:16
#2
Специалист
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Эфириум собирается потеснить биткоин?
Уже давно как к этому идет. Почему-то я этому сейчас не удивляюсь.
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Им доверяет СБЕРБАНК! А ты почему еще не с ними!?
Zycyjl на форуме  
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