OSIsoft привлекла инвестиции от SoftBank

OSIsoft LLC, базирующаяся в Сан-Леандро (Калифорния, США) аналитическая компания, привлекла инвестиции в акционерный капитал от SoftBank Group (TYO: 9984). Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон. SoftBank приобрела долю акций OSIsoft у Kleiner Perkins Caufield & Byers, TCV и Tola Capital. В прошлом году Mitsui & Co. стала инвестором в OSIsoft и остается главным акционером с контрольным пакетом акций компании.
В рамках договоренности OSIsoft и SoftBank будут сотрудничать в разработке новых продуктов и услуг, обеспечивающих цифровое развитие технологий, в сфере интернета вещей, а также в области усиления присутствия OSIsoft на новых рынках.
Во главе с доктором Дж. Патриком Кеннеди (генеральный директор и учредитель), OSIsoft предоставляет систему PI (PI System), которая получает данные от датчиков, производственного оборудования и других устройств и превращает их в информацию в режиме реального времени, чтобы пользователи могли повысить производительность и/или создать новые сервисы. В основном компания фокусируется на шести основных рынках:
- нефть и газ;
- коммунальные услуги;
- фармацевтическая разработка и производство;
- металлы и горнодобывающая промышленность;
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- вода.
В настоящее время происходит расширение диапазона интересов в сторону пищевой промышленности и сферы транспорта.
Систему PI используют на солнечных электростанциях, пивоваренных заводах, центрах обработки данных, круизных судах, в работе ведущих исследовательских лабораторий, электрических сетей, стадионов и смарт-устройств во всем мире.
Решение, используемое более чем 1000 коммунальными предприятиями, крупными нефтегазовыми компаниями и промышленными компаниями, активно обрабатывает более 1,5 миллиарда потоков данных, полученных с датчиков по всему миру.
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Специально для mmgp.ru