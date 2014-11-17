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Arcadia Power привлек $6 миллионов для поддержки чистой энергетики

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Arcadia Power привлек $6 миллионов для поддержки чистой энергетики

Arcadia Power, находящаяся в Вашингтоне компания-разработчик платформы в области экологически чистой энергетики, закрыла раунд финансирования Серии А, получив 6 миллионов долларов инвестиций. Раунд возглавила Energy Impact Partners при участии BoxGroup и Wonder Ventures.

Компания намерена использовать полученные средства для расширения партнерских связей с коммунальными предприятиями, развития своих проектов в области солнечной энергетики и разработок новых продуктов.

Основанная в 2014 году Кираном Бхатраджу, выполняющим обязанности генерального директора, Arcadia Power предоставляет платформу, которая соединяет домовладельцев и квартиросъемщиков с программами экологически чистой энергетики и дает возможность сэкономить средства.

Регистрация на платформе занимает всего 3 минуты, нужно просто создать аккаунт с указанием местных коммунальных данных и предпочитаемый способ оплаты счетов. Как только клиент начинает пользоваться сервисом, компания отслеживает ежемесячное потребление электроэнергии с помощью местной коммунальной службы. Каждый киловатт-час, который использует клиент, сопоставляется с киловатт-часами, производимыми ветровой электростанцией, все это осуществляется путем покупки или получения электронных сертификатов возобновляемой энергии.

На персонализированной панели управления энергией клиент может просмотреть количество использованной энергии, отслеживать ежемесячный и совокупный итог, а также посмотреть, какие ветровые электростанции он поддерживает.

В настоящее время компания насчитывает 25 000 клиентов по всем 50 штатам США.

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Перевод специально для MMGP.ru
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