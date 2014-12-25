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Сегодня, 21:19
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Сегодня, 20:23
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#1
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Блог Profxtrader.ru
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Болгария
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.12.2014
Сообщений: 182
Благодарностей: 16
УГ: 0
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Саммит независимых трейдеров - у кого учиться трейдингу?
15-го июня онлайн пройдет Саммит Независимых Трейдеров
Предлагаем альтернативу "обучения от брокеров"
Послушайте трейдеров которые живут не на зарплату брокера!
В течении нескольких часов спикеры-трейдеры профессионалы с многолетним опытом расскажут про свои торговые системы, покажут на практике как определять точки входа и выхода.
Вы узнаете о разных подходах к техническому анализу, о психологии торговли и о том как построить прибыльную торговую систему.
Наши спикеры используют разные подходы, разные платформы и торгуют как на Форекс так и на Фондовом рынке.
Всех участников Саммита ждут ценные подарки от наших спонсоров и спикеров - призовой фонд уже больше 2000$
Среди спикеров уже заявлены:
Денис Ковач — фьючерсный трейдер и управляющий фондом с 9-летним опытом торговли.
Станислав Половицкий – Основатель и ведущий трейдер Финансовой Академии SViKK
Роман Шкудор — Партнер и управляющий трейдер в компании "Fortslife"
Виталий Кухта — управляющий трейдер-аналитик
Темы спикеров:
— Поиск разворотных зон и методы их построения,
— Пошаговый План для Разработки Прибыльных Торговых Систем,
— Как бороться с потерями на бирже,
— Торговля по уровням,
Организатором мероприятия выступает Роман Зиф - трейдер, программист, разработчик ТС.
Дополнительная информация на сайте https://profxtrader.ru/summit-summer2017/
И на официальных страницах в соц. сетях:
Вконтакте https://vk.com/event147851109
Facebook: https://www.facebook.com/events/1970008316569215/
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Сегодня, 21:19
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