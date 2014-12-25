Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Саммит независимых трейдеров - у кого учиться трейдингу?

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Ответы на часто задаваемые вопросы по Forex. Книги. Статьи. Видео-уроки. Отзывы и комментарии. Помощь начинающим. Инвестирование в ПАММ-счета
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Старый Сегодня, 20:23
#1
Блог Profxtrader.ru
 
Аватар Роман Зиф
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Болгария
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.12.2014
Сообщений: 182
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.018
Саммит независимых трейдеров - у кого учиться трейдингу?
15-го июня онлайн пройдет Саммит Независимых Трейдеров

Предлагаем альтернативу "обучения от брокеров"

Послушайте трейдеров которые живут не на зарплату брокера!

В течении нескольких часов спикеры-трейдеры профессионалы с многолетним опытом расскажут про свои торговые системы, покажут на практике как определять точки входа и выхода.

Вы узнаете о разных подходах к техническому анализу, о психологии торговли и о том как построить прибыльную торговую систему.

Наши спикеры используют разные подходы, разные платформы и торгуют как на Форекс так и на Фондовом рынке.

Всех участников Саммита ждут ценные подарки от наших спонсоров и спикеров - призовой фонд уже больше 2000$



Среди спикеров уже заявлены:

Денис Ковач — фьючерсный трейдер и управляющий фондом с 9-летним опытом торговли.

Станислав Половицкий – Основатель и ведущий трейдер Финансовой Академии SViKK

Роман Шкудор — Партнер и управляющий трейдер в компании "Fortslife"

Виталий Кухта — управляющий трейдер-аналитик


Темы спикеров:

— Поиск разворотных зон и методы их построения,

— Пошаговый План для Разработки Прибыльных Торговых Систем,

— Как бороться с потерями на бирже,

— Торговля по уровням,

Организатором мероприятия выступает Роман Зиф - трейдер, программист, разработчик ТС.

Дополнительная информация на сайте https://profxtrader.ru/summit-summer2017/

И на официальных страницах в соц. сетях:

Вконтакте https://vk.com/event147851109

Facebook: https://www.facebook.com/events/1970008316569215/
Роман Зиф вне форума  
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