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Польский кредитный стартап FinAi привлек €1,1 млн

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Польский кредитный стартап FinAi привлек €1,1 млн

Польский финтех-стартап FinAi, который в настоящее время разрабатывает кредитную платформу, привлек €1,1 млн. Поддержка исходит от недавно созданной польской компании венчурного капитала - FIDIASZ, принадлежащей Кржыштову Домарецки - основателю Selena Group. Инвестиции являются крупнейшими на сегодняшний день на польском рынке.

FinAi была основана Рафалом Черником, Лукасом Дзиканом и Павлом Островским в ноябре 2016 года. Компания
создает первоклассную полностью цифровую кредитную платформу, которая направлена ​​на упрощение кредитной линии потребителя. Конкурентным преимуществом FinAi будет использование биометрического скрининга, онлайн-аутентификации и алгоритмов больших данных.

"Платформа FinAi будет уникальной на польском рынке, она объединит потребности банковского сектора и уникального клиентского опыта", - заявил Рафал Черник, генеральный директор FinAi. "Я очень рад, что за такой короткий период (6 месяцев) нам удалось собрать команду профессионалов в выбранных областях. Мы также создали шаблон проектирования нашей платформы, которая закончилась огромными инвестициями от нашего нынешнего инвестора", - добавил Черник.

"Одним из наиболее важных факторов в FinAi является то, что мы с самого начала являемся компанией, управляемой данными.
"Аналитика данных, процессы машинного обучения и практическое использование больших данных являются основой нашего конкурентного преимущества", - добавил он.

Учредители FinAi имеют многолетний опыт работы в ключевых областях успешного развития компании, таких как банковское дело, кредитный риск, интеллектуальное моделирование, продажа финансовых инструментов и цифровой маркетинг. Одним из важных факторов является то, что учредители уже успешно провели ряд проектов в банковской отрасли в прошлом.

На данный момент в компании около 30 человек, все они имеют различный опыт в области финансов, технологий и цифрового маркетинга. До конца 2017 года компания планирует нанять еще 10 человек для укрепления технических и маркетинговых отделов. Платформа FinAi должна быть доступна для потребителей в Польше в 1 квартале 2018 года.


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#2
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Имя: Aleksandr
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Польский кредитный стартап FinAi привлек €1,1 млн
Платформа с БД клиентов по которой выдается решение о суммах и процентах?
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