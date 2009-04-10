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9 технологических трендов, которые заработают миллиарды долларов в 2017 году

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9 технологических трендов, которые заработают миллиарды долларов в 2017 году
По данным Gartner, в 2017 году компании во всем мире потратят около $3,5 трлн на IT-услуги. Большая часть этих денег достанется разработчикам программного обеспечения и облачных приложений. Но какие именно направления окажутся главными в 2017 году? Вот на что ставят Gartner и другие консалтинговые компании.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Самые обсуждаемые темы 2016 года. Google и Microsoft внедрили все возможные виды искусственного интеллекта в свои облачные сервисы. В гонку на рынке ИИ включилась и Salesforce. Даже стартапы стали внедрять искусственный интеллект в свою работу: социальная сеть для путешественников Gogobot теперь помогает пользователям найти интересные места поблизости.

Новые системы уже способны понимать человеческую речь, самостоятельно обучаться, а вскоре и вовсе смогут работать автономно. По данным Markets and Markets, рынок искусственного интеллекта вырастет к 2020 году до $5,05 млрд. В 2014-м он оценивался всего в $420 млн.

Виртуальные ассистенты

Уже ставшие привычными для пользователей голосовые системы Siri, Cortana и Google Now учатся выполнять новые, более сложные задачи. Например, Siri можно дать команду отправить деньги другу через пиринговое приложение для совершения платежей Venmo. Глобальный рынок виртуальных помощников с искусственным интеллектом вырастет до $12,28 млрд к 2024 году, предсказывает Grand View Research.

Умные вещи

В 2017 году произойдет лобовое столкновение искусственного интеллекта с интернетом вещей, и это сильно изменит нашу жизнь. Интернет вещей — это реальность, в которой все предметы, от вашего автомобиля до зубной щетки, смогут самостоятельно выходить в интернет. Уже в 2017 году не только люди будут взаимодействовать с устройствами. Общаться друг с другом и делиться советами предметы смогут без участия человека. Беспилотные транспортные средства и умные бытовые приборы перестанут быть автономными единицами. Подключенные к глобальной паутине и объединенные друг с другом проводными и беспроводными каналами связи, вещи превратятся в одну большую интегрированную систему. В 2018 году около 6 млрд умных вещей будут нуждаться в платформах искусственного интеллекта, а общий объем этого рынка вырастет с текущих $157,05 млрд до $661,74 млрд к 2021 году.

Виртуальная и дополненная реальность

О виртуальной и дополненной реальности активно заговорили в 2015 году, однако встретить коллегу, разгуливающего по офису в очках или шлеме, всё еще маловероятно. Прогресс в этом вопросе как раз обещают на следующий год. Именно в 2017-м Microsoft планирует выпуск очков дополненной реальности HoloLens. Ранее Facebook купил компанию-создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд. Цукерберг отметил, что Oculus создаcт социальную платформу будущего, «изменив то, как мы работаем и общаемся». Использовать виртуальную реальность можно будет не только для игр, но и для посещения учебных занятий, врачей или спортивных мероприятий. IDC прогнозирует, что общемировой доход от виртуальной и дополненной реальности вырастет с $5,2 млрд в 2016 году до $162 млрд в 2020-м.

Цифровой двойник

Что получится, если объединить интернет вещей, искусственный интеллект и виртуальную реальность? Цифровой двойник. Это реплика предмета, существующего в настоящей жизни. Цифровой двойник представляет собой виртуальную копию реального объекта, состоящую из данных сотен датчиков. Наличие такого близнеца позволит детально анализировать его прототип и проводить виртуальные испытания. В следующем году мы будем слышать о цифровых близнецах всё чаще, предупреждают исследователи Gartner. А еще через 3–5 лет виртуальные двойники появятся у сотен миллионов вещей.

Блокчейн и распределительные реестры

Блокчейн — это огромная база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства. Основное преимущество блокчейна перед традиционными банковскими транзакциями — отсутствие посредников. Система может быть использована не только для транзакций биткоинов — цифровой электронной валюты. Технологию блокчейн для хранения информации и доступа к данным уже взяли на вооружение финансовые институты и стартапы в области здравоохранения. Market Reports Hub считает, что мировой рынок блокчейн-технологий вырастет с $210,2 млн в этом году до $2,3 млрд в 2021-м.

Интеллектуальные диалоговые системы

Число приложений, которые используют чат-технологии, чтобы поддерживать дружеские отношения с клиентами, растет с каждым днем. Некоторые чат-боты работают при поддержке искусственного интеллекта. Gartner полагает, что это только начало. Вскоре с ботом можно будет не только переписываться и давать ему указания. В будущем компьютеры и люди заговорят на одном языке: все устройства будут оснащены интеллектуальной диалоговой системой. Она позволит поддерживать беседу с вещами на любую тему. По подсчетам TMA Associates такие интерфейсы приведут к росту рынка, который в 2020 году будет измеряться $600 млрд.

Сетевые приложения и сервисная архитектура

Чтобы устройства могли общаться с людьми и взаимодействовать между собой, необходима специальная IT-система, которая позволит им непрерывно обучаться. Монолитные линейные разработки приложений в данном случае не подойдут — их вытеснит гибкая архитектура, основанная на программно-конфигурируемых сервисах. Проектом уже заинтересовались крупные корпорации, работающие с облачными технологиями. По прогнозам Markets and Markets, к 2021 году сетевые приложения и сервисная архитектура будут генерировать $661,74 млрд.

Адаптивная архитектура безопасности

Непрерывное развитие сетевых технологий и отсутствие постоянного анализа их безопасности приводит к тому, что с течением времени защищенность систем снижается, поскольку появляются новые неучтенные угрозы и уязвимости. Компании тратят много средств на системы предотвращения атак, но мало — на системы раннего обнаружения и реагирования. Вскоре устройства будут способны самостоятельно защищать себя с помощью адаптивных систем безопасности, работающих на основе искусственного интеллекта, внедренного в них, а также предотвращать возможные атаки еще до их начала. Research and Markets прогнозирует рост этого рынка до $7,7 млрд в 2021 году.

Источник - incrussia.ru
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Re: 9 технологических трендов, которые заработают миллиарды долларов в 2017 году
Лично для себя выделяю 2 интересных отрасли ВР и Блокчейн. Две тенденции которые будут развиваться, но по ВР пока не сильно понятно полезное применение
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