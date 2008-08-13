Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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[Бесплатный тест] Airsocks. Инновационные 4G / LTE прокси. Забудь все что было р

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Старый Сегодня, 20:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
[Бесплатный тест] Airsocks. Инновационные 4G / LTE прокси. Забудь все что было р
Надоели неработающие листы прокси? Забудьте про них! Уникальная технология с нашей реактивной поддержкой! Протестируйте бесплатно

Мы предоставляем уникальную технологию.

AIRSOCKS надежный и инновационный сервис, который использует уникальные собственные программные и аппаратные разработки, которые имитируют поведение типичного посетителя сайта, не раскрывая реальную информацию о пользователе, в отличие от обычных прокси. (Классическая анонимизация нервно курит в сторонке!)

Пользователь AIRSOCKS идентифицируется как подключение пользователя,который постоянно перемещается (например, человек вышедший из дома и едущий в
другой конец города)



1. Гарантия
—Все прокси
находятся под нашим контролем, они не перестанут внезапно работать!
—Если Вы оплатили полностью сервис и в середине использования поняли, что он Вам не подходит, то мы решаем проблему совестно с Вами, если проблема не решается, то ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КОМПЕНСАЦИЮ!
—Мы постоянно развиваемся, в неделю у нас появляется до 50 новых фишек.

2. Безопасность
—Мы не ведем логи Вашего трафика.
—Это НЕ связано с ботнетами или прочей нелегальной деятельностью прокси продавцов.
—Это полностью легально!
—Наш сервис не определяется системами как прокси. Серверы будут определять Вас как типичного
мобильного пользователя.
—Мы не пропускаем черный трафик связанный с кардингом и взломом!

3. Экономия
—У нас постоянно проходят акции и скидки, но, не все на них успевают, следите за новостями.
—Постоянным клиентам мы предоставляем уникальные скидки
—Наши услуги выгоднее всех наших конкурентов, если вы захотите сравнить, мы докажем, что это так.
--Такой эффективной бесплатной поддержки Вы не получите нигде!

4. Скорость
—Скорость наших проксей намного выше классических прокси. Каждый наш прокси это собственный сервер, мы следим за тем, чтобы скорость была комфортной для выполнения Ваших задач
—У нас реактивная бесплатная поддержка, в мессенжерах и почте.
Но мы можем предоставить поддержку с регламентами ответов! Посмотрите условия на нашем сайте!
—У нас удобные и быстрые способы моментальной оплаты
—Вы получаете доступ сразу!

5. Здравый смысл
Мы уберем всю головную боль с классическими проксями, а следовательно и Ваши результаты кратно увеличатся.
Мы отвечаем за то, что говорим. Мы ценим каждого клиента, мы используем только персональных подход! Придерживаясь этих простых правил, мы стремимся сделать лучший прокси сервис в РФ, а в дальнейшем и на всей планете.

Стоимость:
Стоимость 1 канала всего 8.25$ в месяц!
За 8 каналов (смена внешнего IP каждые 2 минуты): 53.44$ / 2 недели. 82.22$ за месяц.
Точную стоимость Вы можете посчитать у нас на сайте или связавшись с поддержкой

И да, зарабатывайте с нами! У нас есть партнерская программа!

Контакты (мы ответим на все вопросы):
Наш сайт: https://airsocks.in
email: help@airsocks.in
vk.com: VK
facebook: Facebook
Telegram: @airsocks
Skype: live:93bae21d1a2a8334
__________________
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airsocks вне форума  
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