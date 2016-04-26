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Стартап Вадима Чаленко привлек почти 79 тысяч долларов инвестиций на Kickstarter

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Стартап Вадима Чаленко привлек почти 79 тысяч долларов инвестиций на Kickstarter


Вадима Чаленко на Kickstarter собрал 78 884 доллара для своего проекта

Стартап Вадима предполагает сделать из обычного смартфона с помощью добавления адаптера и объектива качественный профессиональный фотоаппарат. Благодаря дополнению, смартфон позволяет получать при съемке профессиональные качественные фотографии и хорошую видеозапись.

За 29 дней до окончания компании по сбору средств Вадим смог собрать 78 884 доллара из желаемых 80 тысяч долларов. Инвесторами выступили 260 человек из разных стран.


Если проект доберет необходимую сумму в размере чуть более 1 тысячи долларов, то все обладатели смартфонов получат возможность превратить свой аппарат в профессиональное устройства для фото и видео-съемки. Устройство представляет из себя держатель смартфона DOF адаптер MK2 с качественным оптическим объективом. Для смартфонов это качественный прорыв в требовательности полученных фото файлов.


DOF адаптер MK 2 на данный момент будет ультра современным для смартфонов с обычными объективами. Благодаря объективу, можно проводить полупрофессиональную видеосъемку, выводить резкость и глубину кадра, а так же настраивать фокус вручную.

Комплектация продукта будет состоять из каркаса с креплением смартфона, а вторая часть будет содержать оптическую часть для улучшения качества съемки. Так же на корпусе можно будет крепить дополнительный микрофон, прожектор и другие приспособления.



Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru kickstarter
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Метки
kickstarter, бизнес, инвестиции, стартап
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