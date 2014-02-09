Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AZARTCASH - azartcash.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:37
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 321
Благодарностей: 51
УГ: 9
КП: 0.000
AZARTCASH - azartcash.online
Я не админ/владелец проекта, "AZARTCASH" добавлен на мониторинг

Старт: 01.06.17



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Описание:
Цитата:
AZARTCASH ONLINE - финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект AZARTCASH ONLINE - это функционирующий сайт по принципу распределения денежного потока. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий.
Инвестиционные планы:
130% за 5 дней
Выплаты каждые 6 часов

Платёжные системы:
-Payeer

Реферальная система: 5%

Выплаты: полностью автоматические сразу на кошелёк! И выплаты по депозиту и реферальные!

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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