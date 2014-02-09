AZARTCASH - azartcash.online

Я не админ/владелец проекта, "AZARTCASH" добавлен на мониторинг
Старт: 01.06.17
Посмотреть/Присоединиться
Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
|
AZARTCASH ONLINE - финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект AZARTCASH ONLINE - это функционирующий сайт по принципу распределения денежного потока. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий.
130% за 5 дней
Выплаты каждые 6 часов
Платёжные системы:
-Payeer
Реферальная система:
5%
Выплаты:
полностью автоматические сразу на кошелёк! И выплаты по депозиту и реферальные!
Тех. часть:
SSL, DDoS
Посмотреть/Присоединиться
Наш депозит: