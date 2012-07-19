Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitpetite - bitpetite.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 19:33
#1
Мастер
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 2,799
Благодарностей: 1,382
УГ: 0
КП: 0.132
Bitpetite - bitpetite.com
Я не являюсь админом/владельцем проекта
Новый высокопроцентный хайп! Старт 29.05.2017





О проекте:
Цитата:
Мы обеспечиваем безопасные денежные переводы на Биткоин-сети и убедиться, что финансовая активность клиентов остается полностью частным.

Наша миссия-помочь сделать bitcoin цифровой наличности. Для этого мы смешиваем средств наших клиентов с нашими собственными и, таким образом анонимизировать бывшей. Ваши Финансы проходят через цепочку анонимных транзакций и эффективно стать деньги без финансовой истории.

Мы всегда стараемся расширить наш объем сделки, так как чем больше средств у нас в системе, тем выше пропускная способность нашего сервиса. Стать нашим инвестором и зарабатывать деньги вместе с нами!

Нужно перевести ваши средства так, что никто не знает об этом? Просто свяжитесь с нами
Инвестиционный план:
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Инвестируйте с нами! Минимальный ежедневный заработок с 3,97% по будням и 1% по выходным. Мы предлагаем высокий процент и широкий выбор сроков вклада. Вы можете внести всего 10$. Все депозиты и выплаты производятся в bitcoin.

Заморозьте текущий курс биткоинов для срока вклада и получаете свой доход в долларах.

Минимальный процент по будням 3,97%, по выходным 1% на 6 или 9 недель
Реферальная система: 10%-5%-2%
Принимает: Bitcoin;

Минимальная выплата: 0.005 BTC или 10.00 USD

Листинг:
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SENT
June 2 @ 01:55 AM
0.03259664 BTC
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Anton88 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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