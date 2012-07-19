Bitpetite - bitpetite.com

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Новый высокопроцентный хайп! Старт 29.05.2017
О проекте:
Цитата:
Мы обеспечиваем безопасные денежные переводы на Биткоин-сети и убедиться, что финансовая активность клиентов остается полностью частным.
Наша миссия-помочь сделать bitcoin цифровой наличности. Для этого мы смешиваем средств наших клиентов с нашими собственными и, таким образом анонимизировать бывшей. Ваши Финансы проходят через цепочку анонимных транзакций и эффективно стать деньги без финансовой истории.
Мы всегда стараемся расширить наш объем сделки, так как чем больше средств у нас в системе, тем выше пропускная способность нашего сервиса. Стать нашим инвестором и зарабатывать деньги вместе с нами!
Нужно перевести ваши средства так, что никто не знает об этом? Просто свяжитесь с нами
Инвестиционный план:
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Инвестируйте с нами! Минимальный ежедневный заработок с 3,97% по будням и 1% по выходным. Мы предлагаем высокий процент и широкий выбор сроков вклада. Вы можете внести всего 10$. Все депозиты и выплаты производятся в bitcoin.
Заморозьте текущий курс биткоинов для срока вклада и получаете свой доход в долларах.
Минимальный процент по будням 3,97%, по выходным 1% на 6 или 9 недель