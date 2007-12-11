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Everfest привлек $3.6 млн. и найдет для вас праздники где угодно

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#1
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Everfest привлек $3.6 млн. и найдет для вас праздники где угодно
Онлайн-поисковик и календарь празднеств по всему миру Everfest сегодня сообщил о финансировании в размере $3,6 млн. в рамках раунда под руководством Live Nation Entertainment и ATX Seed Ventures. Боб Кэгл из Benchmark Capital также вернулся в качестве индивидуального инвестора.
Один из первых вопросов, на который ответили генеральный директор Джей Маникам и его соучредитель Пол Кросс, когда основали Everfest в 2014 году: «Что такое фестиваль?» И решили, что под это понятие подходит много действий, которые происходят в реальном мире, где не важны возраст, расовые различия, пол или религия. Веб-сайт охватывает широкий спектр категорий: от музыки и кино до еды и искусства.
Маникам говорит, что в настоящее время на сайте можно увидеть 16 000 разных празднеств, охватывающих 97 стран и семь континентов. «И да, это означает, что у нас есть фестивали в Антарктиде!». Manickam не раскрывает точное количество ежемесячных посетителей, использующих Everfest, но сказал, что это несколько миллионов человек. Премиум-пользователи могут получить скидки на билеты, VIP-доступ и многое другое.
Годовая подписка стартует от $49 для новых участников, а затем увеличивается до $99 в год. Маникам обсудил другие потенциальные источники дохода в будущем.
«Мы уже начали создавать инструменты для различных частей фестивальной экосистемы, от организаторов до поставщиков, художников и спонсоров. Наш масштаб позволяет нам предоставлять уникальную информацию о данных в отрасли, а мы предприимчивы, чтобы эти потенциальные потоки доходов увидеть и получить».
По словам Маникама, по меньшей мере четверть миллиона фестивалей проходят каждый год по всему миру. С популярными событиями, такими как фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла и фестиваль Burning Man в Неваде, которые привлекают все больше внимания у миллениалов и знаменитостей, спрос на фестивали существует. Другие онлайн-порталы такого типа это FestivalFinder, Festivals.com и Festicket. Everfest купил одного из своих конкурентов Fest300 в сентябре прошлого года, чтобы расширить свою редакционную команду.
Существующие инвесторы Red Frog Events и основатель Джой ди Вивре, основатель Чип Конли, также участвовали в сегодняшнем раунде. Свежий капитал будет использоваться для расширения маркетинговых инициатив, добавления большего количества международных фестивалей (в настоящее время около 10 процентов от базы данных) и увеличения команды, в которой сейчас 25 сотрудников. Everfest также стремится разработать мобильное приложение для премиум-членов.
Стартап базируется в техасском Остине и Сан-Франциско и привлек чуть более $6 млн. на сегодняшний день.
Переведено специально для форума mmgp:

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