libertypay.me - Libertypay

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Старт был 01.06.2017 в 18-00 по МСК
О проекте:
Liberty pay - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими ранее.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
Вклады: 30-10000 руб
Начисление: 120% через 24 часа
Возврат вклада с процентами происходит в конце срока
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 30 руб
Минималка на вывод 2 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 10% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@libertypay.me
Группа вк: https://vk.com/libertypay
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете libertypay.me:
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