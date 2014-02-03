Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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libertypay.me - Libertypay

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:23
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,288
Благодарностей: 984
УГ: 172
КП: 0.107
подарки
libertypay.me - Libertypay
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 01.06.2017 в 18-00 по МСК





О проекте:
Liberty pay - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими ранее.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: 30-10000 руб
Начисление: 120% через 24 часа
Возврат вклада с процентами происходит в конце срока
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 30 руб
Минималка на вывод 2 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 10% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@libertypay.me
Группа вк: https://vk.com/libertypay
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете libertypay.me:


Свои отзывы о libertypay.me можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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