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Индийские политики подняли "восстание" против биткоина



В Индии сейчас наблюдается довольно жесткое противостояние сторонников и противников разрешения биткоина в этой стране.



И мало того, что там осенью прошлого года властями была устроена денежная реформа (демонетизация) с изъятием из оборота мелких купюр и от которой в итоге пострадала масса индийского населения и от которой люди еле-еле недавно опомнились, так теперь индийские политики вдруг "рассмотрели" новую финансовую угрозу для Индии - это биткоин.



Дошло уже того, что несколько партии, которые находятся в оппозиции друг к другу, недавно собрались вместе и договорились, что они не допустят легализации любых криптовалют в этой стране. Как выражаются представители этих нескольких политических партий: этот шаг слишком опрометчивый и никоим образом государству нельзя на него идти.



Доводы сторонников полного запрета криптовалюты уже и так довольно распространены в мире и они заявляют, что если биткоин пустят в страну, то это сильно поможет всякого рода коррупционерам и нечестным на руку госчиновникам в отмывании своих незаконно добытых средств - мол взгляните на Китай, ведь там именно так и происходит. В Китае государство сильно ограничивает населению вывод валюты заграницу, однако, покупая онлайн на доллары те же биткоины, нечистые на руку чиновники не чувствуют на себе эти ограничения и свободно выводят многочисленные средства зарубеж. Поэтому индийские политики заявляют - у нас не должно повториться то же самое. А еще они вспоминают, что с помощью биткоина можно создавать и прекрасно эксплуатировать финансовые пирамиды. И здесь можно упомянуть не безвестного всем Сергея Мавроди, который недавно в Нигерии "прошерстил" местных с помощью биткоина. Ну и далеко не на последнем месте стоит проблема с финансированием терроризма, которая для Индии тоже актуальна.



Между тем в Индии не так давно правительством был создан специальный комитет, который специально занимается вопросами криптовалют, однако, как считают лидеры этих партий выступивших против биткоина, этот комитет на самом деле недостаточно информирует правительство о негативных последствиях такого разрешения в стране криптовалют.



А тем временем индийские биткоин-биржи тоже не дремлют с ответными действиями и недавно объединились в блокчейн-ассоциацию, чтобы начать плотно работать с регулятором и видимо на этом "фронте" мы скоро увидим жесткое противостояние мнений в том плане, что: разрешать или не разрешать всё же биткоин в Индии.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59302c76489d3 В Индии сейчас наблюдается довольно жесткое противостояние сторонников и противников разрешения биткоина в этой стране.И мало того, что там осенью прошлого года властями была устроена денежная реформа (демонетизация) с изъятием из оборота мелких купюр и от которой в итоге пострадала масса индийского населения и от которой люди еле-еле недавно опомнились, так теперь индийские политики вдруг "рассмотрели" новую финансовую угрозу для Индии - это биткоин.Дошло уже того, что несколько партии, которые находятся в оппозиции друг к другу, недавно собрались вместе и договорились, что они не допустят легализации любых криптовалют в этой стране. Как выражаются представители этих нескольких политических партий: этот шаг слишком опрометчивый и никоим образом государству нельзя на него идти.Доводы сторонников полного запрета криптовалюты уже и так довольно распространены в мире и они заявляют, что если биткоин пустят в страну, то это сильно поможет всякого рода коррупционерам и нечестным на руку госчиновникам в отмывании своих незаконно добытых средств - мол взгляните на Китай, ведь там именно так и происходит. В Китае государство сильно ограничивает населению вывод валюты заграницу, однако, покупая онлайн на доллары те же биткоины, нечистые на руку чиновники не чувствуют на себе эти ограничения и свободно выводят многочисленные средства зарубеж. Поэтому индийские политики заявляют - у нас не должно повториться то же самое. А еще они вспоминают, что с помощью биткоина можно создавать и прекрасно эксплуатировать финансовые пирамиды. И здесь можно упомянуть не безвестного всем Сергея Мавроди, который недавно в Нигерии "прошерстил" местных с помощью биткоина. Ну и далеко не на последнем месте стоит проблема с финансированием терроризма, которая для Индии тоже актуальна.Между тем в Индии не так давно правительством был создан специальный комитет, который специально занимается вопросами криптовалют, однако, как считают лидеры этих партий выступивших против биткоина, этот комитет на самом деле недостаточно информирует правительство о негативных последствиях такого разрешения в стране криптовалют.А тем временем индийские биткоин-биржи тоже не дремлют с ответными действиями и недавно объединились в блокчейн-ассоциацию, чтобы начать плотно работать с регулятором и видимо на этом "фронте" мы скоро увидим жесткое противостояние мнений в том плане, что: разрешать или не разрешать всё же биткоин в Индии.Специально для mmgp.ru

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