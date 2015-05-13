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Mediware приобретает Kinnser

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Старый Сегодня, 19:04
#1
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Mediware приобретает Kinnser

Поставщик SaaS платформы для неотложной медицинской помощи и социальных услуг Mediware Information Systems, приобретает поставщика программного обеспечения для домашнего здравоохранения Kinnser Software. Сумму сделки и ее условия объявят в конце июня.
Проведенная сделка, которая сопровождалась с участием венчурного фонда TPG Capital, позволит Mediware Information Systems расширить свой портфель в сфере домашнего здоровья, разработав новую SaaS платформу для рынка медицинской помощи.
«Наша цель предоставить нашим клиентам новые инновационные решения по уходу за пациентами и оказании медицинской помощи. Мы хотим стать лучшими в сфере домашнего здоровья», - сообщил Крис Хестер, основатель Kinnser.


Основанная в 2003 году генеральным директором Крисом Хестером, Kinnser является разработчиком программного обеспечения, которое анализирует и оптимизирует все процессы пациентов в домашних условиях и в режиме реального времени получить помощь от медицинских специалистов.
«Слияние с Mediware позволит нам расширить спектр оказываемых услуг и начать обслуживать еще больше клиентов. Я хочу сказать спасибо Insight Venture Partners и партнеров с Грузии за их помощь», - добавил Крис Хестер.

«Нам было приятно сотрудничать с Крисом Хестером и командой Kinnser, мы видим как компания масштабируется», - сказал бывший инвестор Kinnser, Ричард Уэллс из фонда Insight Venture Partners.
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Старый Сегодня, 19:26
#2
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Аватар BiziAlen
 
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Re: Mediware приобретает Kinnser
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Метки
идеи стартапов, медицина, новости, финансирование стартапа, финансы
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