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Первопроходец P2P-кредитования компания Zopa привлекла £32 млн

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Первопроходец P2P-кредитования компания Zopa привлекла £32 млн

Первопроходец P2P-кредитования компания Zopa привлекла £32 млн для поддержки развития технологической инфраструктуры и ассортимента компании в рамках подготовки к подаче заявки на банковское лицензирование в конце этого года.

Инвестиции возглавлялись Wadhawan Global Capital Pvt Ltd и Northzone, европейским фондом венчурного капитала, специализирующимся на технологиях быстрого роста, а также давними спонсорами Spotify и iZettle.

В ноябре прошлого года компания Zopa объявила о планах создания банка нового поколения, предлагающего открыть депозитные счета защищенные FSCS, ряд одноразовых инвестиционных продуктов для инвесторов, а также личные займы, автокредитование и кредитные карты.

Яйдев Янардана, главный исполнительный директор Zopa, заявил: "Новые инвестиции дают нам дополнительные ресурсы для продолжения роста, поддержки запуска нашего банка следующего поколения и привлечения еще большего количества людей в Великобритании."

Финансирование следует сразу за годом прорыва для компании Zopa, которая в течение прошлых 12 месяцев предоставила более чем £800 млн личных займов для британских потребителей. В январе компания стала первым европейским P2P-кредитором, стоимость кредитов которого достигла £2 млрд.

Джепп Зинк, партнер Northzone, заявил: "Мы считаем, что Zopa - это пример того, как будет выглядеть современный технологичный банк на основе прозрачности обслуживания клиентов. Zopa уже является первопроходцем на рынке и имеет сильные позиции для запуска своих новых продуктов."






Перевод специально для mmgp.ru
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