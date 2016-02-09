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Стартап eVisit привлек $2 млн. финансирования

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#1
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Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 860
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Стартап eVisit привлек $2 млн. финансирования
Компания eVisit из Финикса (Аризона), создающая софт для телемедицины, привлекла $2 млн. начального финансирования.
В стартап инвестировали Kickstart Seed Fund, Arizona Founders Fund и генеральный директор Traeger Grill ангел-инвестор Джереми Андрус.
Компания намерена использовать средства для расширения своих продаж и усиления маркетинга.
Под руководством Брета Ларсена, основателя и генерального директора, eVisit предоставляет платформу и мобильное приложение, которое позволяет врачам лучше группировать пациентов, оптимизируя их поток и монетизировать часовые посещения, а пациентам сокращать время ожидания и получать доступ к врачу прямо из дома в рабочие и внерабочие часы, используя двухстороннюю видеоконференцсвязь.
Функциональность рабочего процесса для врачей включает в себя самопланирование пациентов и/или вызов по запросу, график, инструменты возмещения расходов, чат, отчетность, качество видео высокой четкости и интеграцию с более чем 20 вариантов электронных историй болезни.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/evisi...e-funding.html
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