Стартап из США Epic! привлек 8 миллионов долларов инвестиций

Электронное хранилище детских книг собрало $8 миллионов инвестиций
Проект Epic! является электронным хранилищем детских изданий в котором уже сейчас находится более 25 тысяч книг. В новом раунде сбора инвестиций стартап Epic! собрал 9 миллионов долларов. Главная цель проекта отвлечь детей от современных фильмов и видеоигр, вернув им интерес к книгам.
Электронное хранилище Epic! состоит не только из книг, но и содержит аудиозаписи, а так же научные видео для обучения предназначенные для детей возрастных категорий 5-12 лет. Представители библиотеки предоставили бесплатный доступ для преподавателей начальных классов. Доступ к библиотеке открыт только в учебное время. При этом обычный доступ предоставляется на платной основе.
По статистике практически 87 из 100 учителей начальных классов в США регулярно используют библиотеку Epic!. Платных же подписок от детей зарегистрировано около 5 миллионов. Руководитель стартапа хотел достичь того, что бы дети отказывались от видеоигр на планшетах и смартфонах и заняли свое свободное время прочтением электронных книг.
Стартап хочет убрать грань обучения между школой и домом, что бы обучение проходило с удовольствием и без принуждения. Так с помощью электронных книг дети смогут учится не только в школе, но и дома, на детских площадках или в транспорте.
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По материалам news.finance.ua