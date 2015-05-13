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Разработчик SaaS платформы для интеллектуальных зданий Entic, привлек инвестиции

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#1
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Имя: Станислав
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Разработчик SaaS платформы для интеллектуальных зданий Entic, привлек инвестиции


Разработчик программного обеспечения для интеллектуальных зданий Entic, расположенный во Флориде, привлек стратегические инвестиции от компании Blackstone. Сумма сделки к сожалению, не разглашается.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для ускорения своего развития.

Основанная 19 января 2011 года генеральным директором и соучредителем Карлосом Даисом, Entic является поставщиком SaaS платформы для владельцев коммерческих зданий. Пользователи платформы имеют доступ к аналитике в режиме реального времени, которая дает серьезную экономию электроэнергии, воды и повышает операционную эффективность.



Преимущества Entic:
  • снижение расходов на электроэнергию;
  • оптимизация водоснабжения;
  • получение данных в режиме реального времени;
  • бесплатная консультация экспертов, которые еще больше сэкономят денежные средства компании;

На сегодняшний день, компания сотрудничает с клиентами отельного бизнеса, здравоохранения и риелторами.

Также стоит отметить, что это не первое привлечение инвестиций у Entic. С момента своего запуска компания привлекла порядка $12 млн инвестиций, закрыв 3 раунда финансирования.

Перевод специально для MMGP.RU

https://text.ru/antiplagiat/59301f6f502b7
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Метки
венчурные инвесторы, идеи стартапов, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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