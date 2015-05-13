Разработчик SaaS платформы для интеллектуальных зданий Entic, привлек инвестиции
Разработчик программного обеспечения для интеллектуальных зданий Entic, расположенный во Флориде, привлек стратегические инвестиции от компании Blackstone. Сумма сделки к сожалению, не разглашается.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для ускорения своего развития.
Основанная 19 января 2011 года генеральным директором и соучредителем Карлосом Даисом, Entic является поставщиком SaaS платформы для владельцев коммерческих зданий. Пользователи платформы имеют доступ к аналитике в режиме реального времени, которая дает серьезную экономию электроэнергии, воды и повышает операционную эффективность.
Преимущества Entic:
снижение расходов на электроэнергию;
оптимизация водоснабжения;
получение данных в режиме реального времени;
бесплатная консультация экспертов, которые еще больше сэкономят денежные средства компании;
На сегодняшний день, компания сотрудничает с клиентами отельного бизнеса, здравоохранения и риелторами.
Также стоит отметить, что это не первое привлечение инвестиций у Entic. С момента своего запуска компания привлекла порядка $12 млн инвестиций, закрыв 3 раунда финансирования.