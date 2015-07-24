Французский "connected cosmetics" стартап, Feeligreen, привлек €3.5 млн от инвесторов, которые пожелали остаться анонимными. В прошлом раунде, который проходил в 2014 году компания привлекла €1 млн от Innovacom и SEB Alliance.
Компания Feeligreen основанная в 2012 году Кристофом Бианчи, занимается разработкой дермо-инновационных продуктов, сочетающие в себе микроэлектронику, химию, нанотехнологии и науки о жизни. Стартап разработал уникальные устройства способные подключатся к терапевтическим и косметическим приложениям, в которых используются микротоки для безопасного распределения ингредиентов через кожу. Например, их технология может помочь кремам глубже проникать в кожу, что в свою очередь повышает их эффективность.
Компания планирует использовать новый капитал для коммерциализации своей продукции в США и Китае.
«Этот новый сбор средств позволит нам ускорить нашу международную экспансию и удвоить наш оборот с текущего финансового года», - говорит Бианчи, как сообщает WebTimeMedias.com. «Через наших партнеров мы стремимся к коммерциализации нашей продукции в Китае к концу года и в Соединенных Штатах к 2018 году»
Компания провела революция как фармацевтической, так и косметической промышленности с помощью электронного медицинского устройства, предназначенного для активного распространения лекарства по коже в ионизированной форме. Известный как активный ионтофорез, этот способ введения использует прямой электрический ток, чтобы заставить ионы растворимого вещества перемещаться по поверхности кожи и диффундировать в лежащий в основе эпидермис и дерму.
Было доказано, что эта трансдермическая платформа доставки лекарств ускоряет распространение лекарственного средства в 4-10 раз. Одним из целевых медицинских применений является предотвращение профилактики пролежней, кроме этого его применение охватывают широкий диапазон от контролируемого обезболивания до лечения раны. В косметическом мире такие технологии можно использовать для более эффективного лечения против старения или истончения и укрепления.
Компания выпускает свою продукцию под брендами: Feelicare и Feeligold
Под медицинским брендом Feelicare, компания разрабатывает инновационные медицинские устройства, улучшающие качество жизни каждого человека, который страдает хроническими заболеваниями.
В сегменте рынка медицинских устройств, который демонстрирует устойчивый рост в течение последних 5 лет, уникальные технологии платформы Feeligreen могут быть настроены для борьбы с несколькими патологиями. Эти инновации, требуемые отраслью здравоохранения, продлят срок службы широкого спектра существующих методов лечения.
Устройства компании используют облачную технологию для мониторинга соответствия лечения, и позволяют специалистам здравоохранения оказывать индивидуальное лечение своим пациентам.
Под брендом Feeligold, компания выпускает косметологическую продукцию.
Специально для форума mmgp.ru