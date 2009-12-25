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Набиуллина: ЦБ не спешит регулировать биткойн из-за рисков

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Старый Сегодня, 18:16
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Набиуллина: ЦБ не спешит регулировать биткойн из-за рисков

ЦБ РФ сейчас анализирует возможность введения регулирования биткойна, но не спешит в этом вопросе, так как видит много рисков при его использовании”,— заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в ходе начавшегося сегодня Петербургского международного экономического форума.

“Мы сейчас анализируем эту возможность, и я думаю, что мы должны больше понять эту интернализацию биткойна и наших систем регулирования, мы видим много рисков при использовании биткойна”, — сказала Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC в первый день ПМЭФ.
В соответствии с предыдущим заявлением зампреда центробанка Ольги Скоробогатовой, ЦБ разрабатывает законопроект, в соответствии с которым криптовалюты будут идентифицированы, как цифровые товары. Эту позицию ЦБ подтвердила Эльвира Набиуллина:
“Мы не считаем, что биткойн можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив … Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как блокчейна, который основан на биткойне… теперь биткойны — это как деньги”, — такова была весьма противоречивая характеристика криптовалют от главы ЦБ.

“Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике”, — считает она.

Похоже, что после последних оптимистичных прогнозов, ЦБ решил все же пойти на попятную и вновь избрать выжидательную позицию, касаемо регулирования криптовалют.

Вместе с тем, напомним, в прошедшую пятницу глава Сбербанка Герман Греф заявил, что оборот криптовалют в России необходимо легализовать как можно скорее:

«Нужно как можно скорее разрешать, регулировать и регламентировать. Это не то, что можно и нужно запрещать», — сказал Греф на пресс-конференции по итогам ежегодного собрания акционеров Сбербанка.

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Метки
банк россии, биткоин, криптовалюты, новости
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