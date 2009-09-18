Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,187 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

МОШЕННИК БРАВО Андрес Викторович

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:10
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
МОШЕННИК БРАВО Андрес Викторович
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! ВНИМАНИЕ!

Уважаемые брокеры, а также другие участники индустрии торговли на финансовых рынках, хотим предупредить Вас об опасности сотрудничества с Браво Андресом Викторовичем! Это мошенник, который обманывает компании, работающие на рынке Форекс.
Он предлагает различные услуги, в т.ч. помощь и сопровождение в подключении торговых систем, но на самом деле таких полномочий не имеет и взятые на себя обязательства не выполняет. Имеет судимости и предъявляет поддельный паспорт.
Вникнув в доверие и получив от клиентов и партнеров денежные средства, Браво Андрес Викторович исчезает и не выходит на связь.Вся информация, которую он может сообщить Вам о себе, – ложная.
С его недобросовестной деятельностью столкнулась и компания Gerchik&Co. Браво Андрес Викторович предложил нам услуги по подключению платежной системы Neteller и, получив аванс, исчез без объяснений.
Ниже Вы можете ознакомиться с подробными данными о «карьере» Браво Андреса Викторовича:

ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ О МОШЕННИКЕ

БРАВО Андрес Викторович


Браво Андрес Викторович (он же Бойков Андрей Викторович), 21.01.1977 г.р., уроженец г. Калининград, прописан по адресу – г. Калининград, пер. Калинина, 10, кв. 1.
Проживает:
1. г. Калининград, ул. Маточкина, 16.
2. г. Калининград, ул. Кленовая, 23.
Может использовать документы:
1. Паспорт серии 2700 номер 160118, выдан 31.01.2001 года отделом внутренних дел Московского района г. Калининграда на Бойкова Андрея Викторовича, 21.01.1977 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Калининград, пер. Калинина, 10, кв. 1.
Причина выдачи – утрата паспорта.
Также имеется отметка об изменении установочных данных на Браво Андреса Викторовича, 21.01.1977 г.р.
2. Заграничный паспорт серии 75 номер 2761752, выдан 25.01.2016 года ФМС 39027 на Браво Андреса Викторовича (BRAVO ANDRES), 21.01.1977 г.р.
3. Водительское удостоверение номер 3905556579 категории В, выдано 07.04.2012 года.
Браво (Бойков) неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), а именно:
• Московским РОВД по уголовному делу № 003551 от 02.04.2002 г., возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере);
• Московским РОВД по уголовному делу № 031014 от 05.07.2002 г., возбужденному по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием);
• Балтийским РОВД по уголовному делу № 011794 от 22.12.2005 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Центральным РОВД по уголовному делу № 050126 от 19.01.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Центральным РОВД по уголовному делу № 050285 от 13.02.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Ленинградским РОВД по уголовному делу № 020444 от 16.02.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Будьте бдительны!

В своей противозаконной деятельности Браво Андрес Викторович используетчужие торговые марки: ISCO PRO, EuroProService, BIO StarPro, BioStarAdvisors и многие другие, но на самом деле не имеет к ним никакого отношения.
Мошенник находится в «черном списке» у многих компаний:
• Платежные системы: Ecompay, BayButique, Latvias PastaMerchant с ним не работают.
• Банки LPB, RIB, Verso также отказались от сотрудничества с ним.
Будьте внимательны и не позволяйте себя обмануть.

С уважением,
Gerchik&Co
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
GerchikAndCo на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российский стартап "Браво моторс" выпускает ультракомпактные электрокары OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 19 07.04.2017 11:28
Золотухин Игорь Викторович - Forex - Внимание, мошенник ArtemSV Список интернет мошенников 1 12.01.2015 10:46
Анатолий Викторович Кидало - kidalo.com x66 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1836 18.09.2009 09:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Android 7.0 принесёт на Android TV функцию "картинка в картинке"
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар mtombo
monsterfunds - monsterfunds.net
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kobilnyk
ЦБ попробует снизить давление на рубль при помощи РЕПО в валюте
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
zaimyhelp.ru - сервис подбора МФО и банков
От kenteneev в разделе «Сервисы подбора МФО»
Аватар OkoInvest
Самые щедрые компании США
От OkoInvest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MoRKowDRooG
Дневник CoomingSoon - Депаю в хайпы
От MoRKowDRooG в разделе «Дневник манимейкера»
.     
Пользователей
412,187
Тем
472,162
Сообщений
11,686,554

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube