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Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
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МОШЕННИК БРАВО Андрес Викторович
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые брокеры, а также другие участники индустрии торговли на финансовых рынках, хотим предупредить Вас об опасности сотрудничества с Браво Андресом Викторовичем! Это мошенник, который обманывает компании, работающие на рынке Форекс.
Он предлагает различные услуги, в т.ч. помощь и сопровождение в подключении торговых систем, но на самом деле таких полномочий не имеет и взятые на себя обязательства не выполняет. Имеет судимости и предъявляет поддельный паспорт.
Вникнув в доверие и получив от клиентов и партнеров денежные средства, Браво Андрес Викторович исчезает и не выходит на связь.Вся информация, которую он может сообщить Вам о себе, – ложная.
С его недобросовестной деятельностью столкнулась и компания Gerchik&Co. Браво Андрес Викторович предложил нам услуги по подключению платежной системы Neteller и, получив аванс, исчез без объяснений.
Ниже Вы можете ознакомиться с подробными данными о «карьере» Браво Андреса Викторовича:
ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ О МОШЕННИКЕ
БРАВО Андрес Викторович
Браво Андрес Викторович (он же Бойков Андрей Викторович), 21.01.1977 г.р., уроженец г. Калининград, прописан по адресу – г. Калининград, пер. Калинина, 10, кв. 1.
Проживает:
1. г. Калининград, ул. Маточкина, 16.
2. г. Калининград, ул. Кленовая, 23.
Может использовать документы:
1. Паспорт серии 2700 номер 160118, выдан 31.01.2001 года отделом внутренних дел Московского района г. Калининграда на Бойкова Андрея Викторовича, 21.01.1977 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Калининград, пер. Калинина, 10, кв. 1.
Причина выдачи – утрата паспорта.
Также имеется отметка об изменении установочных данных на Браво Андреса Викторовича, 21.01.1977 г.р.
2. Заграничный паспорт серии 75 номер 2761752, выдан 25.01.2016 года ФМС 39027 на Браво Андреса Викторовича (BRAVO ANDRES), 21.01.1977 г.р.
3. Водительское удостоверение номер 3905556579 категории В, выдано 07.04.2012 года.
Браво (Бойков) неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), а именно:
• Московским РОВД по уголовному делу № 003551 от 02.04.2002 г., возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере);
• Московским РОВД по уголовному делу № 031014 от 05.07.2002 г., возбужденному по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием);
• Балтийским РОВД по уголовному делу № 011794 от 22.12.2005 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Центральным РОВД по уголовному делу № 050126 от 19.01.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Центральным РОВД по уголовному делу № 050285 от 13.02.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину);
• Ленинградским РОВД по уголовному делу № 020444 от 16.02.2006 г., возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
Будьте бдительны!
В своей противозаконной деятельности Браво Андрес Викторович используетчужие торговые марки: ISCO PRO, EuroProService, BIO StarPro, BioStarAdvisors и многие другие, но на самом деле не имеет к ним никакого отношения.
Мошенник находится в «черном списке» у многих компаний:
• Платежные системы: Ecompay, BayButique, Latvias PastaMerchant с ним не работают.
• Банки LPB, RIB, Verso также отказались от сотрудничества с ним.
Будьте внимательны и не позволяйте себя обмануть.
С уважением,
Gerchik&Co