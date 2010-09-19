Стартап Julie Desk привлек €2,5 млн для интеллектуального виртуального помощника

Французский стартап Julie Desk, разработавший виртуального помощника, управляемого с помощью искусственного интеллекта и предназначенного для автоматизации планирования деловых встреч и других мероприятий, привлек €2,5 млн. венчурных инвестиций, которые он планирует использовать для дальнейшего развития своей инновационной технологии. В текущем инвестиционном раунде участвовали действующие инвесторы SIDE Capital, Entrepreneur Venture и SAAS Lab.
Фактически виртуальный помощник Julie Desk основан на технологиях искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения. Вы просто поручаете «Julie» организовать вам деловую встречу с определенным человеком, и виртуальный помощник самостоятельно позаботится обо всем остальном.
Это включает в себя возможность планирования времени и места проведения деловой встречи, использования различных онлайн-календарей, подтверждения принятого предложения, добавления его к вашему расписанию и внесения соответствующего напоминания в календарь.
Данная технология также позволяет автоматически резервировать столики в ресторанах, при этом Julie Desk планирует и дальше расширять свои возможности. Это включает в себя поддержку Skype для бизнеса с целью проведения запланированных онлайн-конференций. Еще одна новая опция – автоматическое бронирование поездок, которую раньше пытались использовать многие другие виртуальные помощники, работающие на основе искусственного интеллекта.
”Как только интеллектуальный помощник будет интегрирован с вашим календарем, вы сможете сделать намного больший объем работы“, – отметил один из основателей и исполнительный директор Julie Desk Жюльен Хобейка.
Еще один интересный аспект Julie Desk – это то, что данный стартап использует гибридную модель, его система искусственного интеллекта подкрепляется непрерывным наблюдением человека. Она проходит проверку со стороны человека на последнем этапе, и если возникает такая необходимость, тогда вносятся требуемые изменения, что в дальнейшем позволяет улучшать алгоритмы стартапа.
Это, как утверждает основатель Julie Desk, необходимо для обеспечения максимально качественных результатов, а также является огромным преимуществом данного сервиса, что особенно актуально для крупных корпоративных клиентов, ведь ошибка в планировании важной встречи может закончиться потерей больших денег.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/01/ju...e2-5m-funding/
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