Baodin-auto - baodin-auto.com Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления.



Официальный старт проекта: 01.06.2017



baodin-auto.com



Описание



Baodin Auto - молодая, но динамично развивающаяся компания уже успела завоевать доверие как клиентов, так и инвесторов.

Baodin Auto, всегда исполняя взятые на себя обязательства, обладает высокой репутацией и является одним из лидеров своего направления.

Baodin Auto всегда открыта для сотрудничества и партнерства.

Для инвестирования с компанией Baodin Auto вам не потребуются какие-либо особые знания и умения. Все выплаты происходят автоматически, начисления сбалансированы и стабильны. С компанией Baodin Auto зарабатывать надежно и комфортно.



Покупка инвестиционного пакета



Baodin Auto предлагает 3 различных инвестиционных пакета. Sport позволяет совершить инвестицию от 10 usd сроком 60 дней. Luxe от 50 долларов сроком 60 дней и Elite от 500 usd сроком 60 дней. Чем больше сумма инвестиции, тем более высокий процент Вы получаете. Инвестируя в компанию Baodin Auto вы участвуете в общем вкладе по развитию российско-китайского бизнеса, основным направлением которого является покупка и продажа машин из России в Китай на заказ. Sport: 2.38% до 2.6% ежедневная выплата Luxe: 2.81% до 3.01% ежедневная выплата Elite: 3.05% до 3.33% ежедневная выплата

Срок депозита 60 дней Есть ли ограничения при покупке инвестиционных пакетов ?

Да, вы можете купить инвестиционные пакеты только, если они есть в наличии. В день доступно к продаже пакетов на ограниченную сумму.

Цитата: Минимальный вклад 10$

Максимальный вклад 3000$

Платежные системы: PerfectMoney / Payeer / AdvCash

Выплаты: инстантом

Партнерская программа: Для общих партнеров 7% для представителей 10%

Техническая часть: Verif PM, SSL, DDoS.

Посмотреть/Зарегистрироваться

Мой вклад 49$

Sent Payment: 49.00 USD to account U14766489 from U7540496. Batch: 178015417. Memo: Shopping Cart Payment. investors-planet.

