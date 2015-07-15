Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Baodin-auto - baodin-auto.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:38
#1
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Russia
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 774
Благодарностей: 313
УГ: 0
КП: 0.000
Baodin-auto - baodin-auto.com
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления.

Официальный старт проекта: 01.06.2017


Описание

Baodin Auto - молодая, но динамично развивающаяся компания уже успела завоевать доверие как клиентов, так и инвесторов.
Baodin Auto, всегда исполняя взятые на себя обязательства, обладает высокой репутацией и является одним из лидеров своего направления.
Baodin Auto всегда открыта для сотрудничества и партнерства.
Для инвестирования с компанией Baodin Auto вам не потребуются какие-либо особые знания и умения. Все выплаты происходят автоматически, начисления сбалансированы и стабильны. С компанией Baodin Auto зарабатывать надежно и комфортно.

Покупка инвестиционного пакета

Baodin Auto предлагает 3 различных инвестиционных пакета. Sport позволяет совершить инвестицию от 10 usd сроком 60 дней. Luxe от 50 долларов сроком 60 дней и Elite от 500 usd сроком 60 дней. Чем больше сумма инвестиции, тем более высокий процент Вы получаете. Инвестируя в компанию Baodin Auto вы участвуете в общем вкладе по развитию российско-китайского бизнеса, основным направлением которого является покупка и продажа машин из России в Китай на заказ.
  1. Sport: 2.38% до 2.6% ежедневная выплата
  2. Luxe: 2.81% до 3.01% ежедневная выплата
  3. Elite: 3.05% до 3.33% ежедневная выплата
    Срок депозита 60 дней
Есть ли ограничения при покупке инвестиционных пакетов ?
Да, вы можете купить инвестиционные пакеты только, если они есть в наличии. В день доступно к продаже пакетов на ограниченную сумму.
Цитата:
Минимальный вклад 10$
Максимальный вклад 3000$
Платежные системы: PerfectMoney / Payeer / AdvCash
Выплаты: инстантом
Партнерская программа: Для общих партнеров 7% для представителей 10%
Техническая часть: Verif PM, SSL, DDoS.


Мой вклад 49$
Sent Payment: 49.00 USD to account U14766489 from U7540496. Batch: 178015417. Memo: Shopping Cart Payment. investors-planet.
__________________
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Последний раз редактировалось investors-planet; Сегодня в 17:54.
investors-planet на форуме  
Старый Сегодня, 17:49
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 84
Благодарностей: 7
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Baodin-auto - baodin-auto.com
"молодая, но динамично развивающаяся компания" а регистрации то нет
__________________
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 17:54
#3
Специалист
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 1,810
Благодарностей: 237
УГ: 54
КП: 0.003
Re: Baodin-auto - baodin-auto.com
Опять машинки! Недавно одни нагрузились деньгами и отъехали, уже следующие прикатили.
__________________
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 18:02
#4
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Russia
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 774
Благодарностей: 313
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Baodin-auto - baodin-auto.com
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
"молодая, но динамично развивающаяся компания" а регистрации то нет
Здравствуйте - https://baodin-auto.com/client_agreement/
__________________
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investors-planet на форуме  
Старый Сегодня, 18:12
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 106
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Baodin-auto - baodin-auto.com
интересно, а компания baodin знает, что используют их бренд?
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imr56 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
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