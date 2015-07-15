Baodin-auto - baodin-auto.com

Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления.
Официальный старт проекта: 01.06.2017
Описание
Baodin Auto - молодая, но динамично развивающаяся компания уже успела завоевать доверие как клиентов, так и инвесторов.
Baodin Auto, всегда исполняя взятые на себя обязательства, обладает высокой репутацией и является одним из лидеров своего направления.
Baodin Auto всегда открыта для сотрудничества и партнерства.
Для инвестирования с компанией Baodin Auto вам не потребуются какие-либо особые знания и умения. Все выплаты происходят автоматически, начисления сбалансированы и стабильны. С компанией Baodin Auto зарабатывать надежно и комфортно.
Покупка инвестиционного пакета
Baodin Auto предлагает 3 различных инвестиционных пакета. Sport позволяет совершить инвестицию от 10 usd сроком 60 дней. Luxe от 50 долларов сроком 60 дней и Elite от 500 usd сроком 60 дней. Чем больше сумма инвестиции, тем более высокий процент Вы получаете. Инвестируя в компанию Baodin Auto вы участвуете в общем вкладе по развитию российско-китайского бизнеса, основным направлением которого является покупка и продажа машин из России в Китай на заказ.
Есть ли ограничения при покупке инвестиционных пакетов ?
- Sport: 2.38% до 2.6% ежедневная выплата
- Luxe: 2.81% до 3.01% ежедневная выплата
- Elite: 3.05% до 3.33% ежедневная выплата
Срок депозита 60 дней
Да, вы можете купить инвестиционные пакеты только, если они есть в наличии. В день доступно к продаже пакетов на ограниченную сумму.
Цитата:
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Минимальный вклад 10$
Максимальный вклад 3000$
Платежные системы: PerfectMoney / Payeer / AdvCash
Выплаты: инстантом
Партнерская программа: Для общих партнеров 7% для представителей 10%
Техническая часть: Verif PM, SSL, DDoS.
Мой вклад 49$
Sent Payment: 49.00 USD to account U14766489 from U7540496. Batch: 178015417. Memo: Shopping Cart Payment. investors-planet.