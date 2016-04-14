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Стартап FilmLab привлек 30912 долларов инвестиций на kickstarter

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Стартап FilmLab привлек 30912 долларов инвестиций на kickstarter


Благодаря сайту сбора средств kickstarter проект FilmLab собрал почти 31 тысячу долларов инвестиций

Хотя до закрытия этапа сбора средств еще 6 дней, из запланированных 20 тысяч долларов основателям FilmLab удалось получить 30 тысяч 912 долларов инвестиций. Инвесторами стали 1604 человека из разных стран. Стартап родился в округе Мэн США.


Проект FilmLab предлагает пользователям приложения на ios и андроид. Приложения осуществляют сканирование и просмотр снимков с аналоговой пленки. Так же приложение позволяет пересылать сканированные снимки и обрабатывать их.

Готовое приложение должно поступить в маркеты двух ОС в октябре этого года. Основатель стартапа Аб Феттиг рассказал, что в первую очередь проект сделан для того что бы сохранить память которая осталась на старых снимках аналоговых пленок. Все, что нужно для сканирования пленок это смартфон с приложением FilmLab и световой бокс для подсветки пленки.


Благодаря реализованной функции проявки фотографии снимки в реальном времени можно будет смотреть без проявки сразу в реалистичных цветах. Для сохранение нужно кадра потребуется всего лишь нажать 1 кнопку как и сделать фото при обычном режиме камеры. Приложение осуществляет сканирование снимка в RAW формате для передачи более точных и мелких деталей.

Сейчас основная работа ведется над интеграцией как можно больше видов пленок, что бы приложение могло считывать как можно больше форматов. Приложение на ios будет работать на смартфонах 6s и более поздних версиях. Для андроид устройств минимальными требованиями является версия ПО 5.0 и выше.


Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап, фотобизнес
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