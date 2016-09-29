Aidence привлекла €2,25 млн для медицинского программного обеспечения на основе ИИ

Голландская компания Aidence привлекла €2,25 млн от henQ, Northzone и Health Innovations.
Aidence разрабатывает программное обеспечение на основе ИИ для отрасли здравоохранения, чтобы быстро диагностировать заболевание по рентгеновскому изображению, МРТ или изображению КТ. Компания утверждает, что ее компьютерная диагностическая программа делает диагностику более дешевой и точной.
"Обещание внедрить ИИ существует уже несколько десятилетий, но только сейчас мы, наконец, способны это выполнить. Мы убеждены, что искусственный интеллект поможет увеличить количество ранних и точных диагнозов"
, - заявил генеральный директор Марк-Жан Харт.
Новые средства будут инвестированы в отдел продаж и технологий, чтобы расширяться в глобальном масштабе. В настоящее время компания изучает новые способы применения своей технологии в медицинских целях, включая патологию грудной клетки и МРТ.
"Мы впечатлены тем, что Марк-Жан и его команда создали, и рады сотрудничать с ними, чтобы создавать продукты диагностики будущего"
, - заявил Кон Ван Дювен, партнер HenQ.
Перевод специально для mmgp.ru