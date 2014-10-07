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Банки предложили коллекторам активнее работать с должниками

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Старый Сегодня, 16:13
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Банки предложили коллекторам активнее работать с должниками


1 января 2017 года вступил в силу закон защищающий права физических лиц при взыскании с них долгов. Этот закон сильно ограничил возможности коллекторов по взысканию просроченной задолженности с населения. Но недовольными от этого закона оказались не сколько сами коллекторы, но и банки. По их мнению коллекторские фирмы после введения закона стали работать менее эффективно. Просроченная задолженность от населения только растет. А это в свою очередь заставляет банки закладывать свои возросшие издержки из-за увеличения числа просроченных кредитов в стоимость обслуживания кредита, повышая процентные ставки и вводя дополнительные расходы по ведению кредитного договора. И если практически все банки страны снизили проценты по депозитам, то процентные ставки по кредитам только растут. И если в 2015 году средневзвешенная ставка по кредитам была 18.7%, то в 2016 она составила 19.2% годовых и продолжает расти в 2017 году.

Так как в связи с введением антиколлекторского закона работа коллекторских агентств стала менее эффективной, помимо повышения процентной ставки и комиссий по обслуживанию и ведению кредитов, банки придумали еще одну лазейку в законодательстве, которую называют спорной даже сами коллекторы. При заключении кредитного договора с заемщиком банки в отдельном соглашении прописывают все возможные способы работы коллекторов по взысканию задолженности. Таким образом, заемщика предупреждают каким именно способом будет взыскиваться его задолженность. Если заемщик решит взять кредит, то он соглашается с этими условиями. А для коллекторов данный документ является основанием к действиям.

Сейчас деятельность коллекторов жестко контролируется Федеральной службой судебных приставов. Все коллекторские агентства находятся в едином реестре. И в случае нарушений законодательства их могут из реестра исключить и лишить права деятельности.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств в 1 квартале 2017 года получила 1335 жалоб на действия коллекторов, что в полтора раза выше чем за аналогичный период годом ранее.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/01/debts/

https://text.ru/antiplagiat/59300450a30e8
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