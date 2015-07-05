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Porsche инвестирует в израильский автотех

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Porsche инвестирует в израильский автотех

Компания Porsche заявила, что будет инвестировать десятки миллионов евро в израильские автомобильные стартапы через фонды венчурного капитала Magma и Grove.

Немецкий автопроизводитель Porsche, принадлежащий Volkswagen, официально объявил сегодня, что инвестирует десятки миллионов евро в стартапы смарт-автомобилей в Израиле. Инвестиции будут осуществляться через фонды венчурного капитала Magma и Grove. Компания не уточнила, в какие именно стартапы она планирует инвестировать.

В компании заявили: "Страна является ключевым рынком для ИТ-инженеров и специалистов, у нее больше стартапов, чем в любой другой стране мира. Вместе с опытом сотрудников Porsche это представляет собой отличную основу для дальнейшего роста."

За последние два года Porsche значительно расширила свои инвестиции в технологии интеллектуальных автомобилей и создала для этого отдельную дочернюю компанию Porsche Digital.

Компания планирует открыть постоянное представительство в Израиле, которое объединит передовые технологии с проектами Porsche, аналогично деятельности офиса Daimler в Израиле.




Перевод специально для mmgp.ru
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