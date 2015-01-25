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Самый дорогой авиабилет на экономический форум в Петербурге стоил 180 тысяч рублей

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Самый дорогой авиабилет на экономический форум в Петербурге стоил 180 тысяч рублей


Как известно в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года проходит 21-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это важное финансово-экономическое событие как для многих российских предприятий и организаций так и гостей из за рубежа. И на этот форум должны прибыть тысячи и тысячи отечественных и иностранных гостей. В этой связи крупное российское Агентство делового туризма и трэвел-менеджмента "Аэроклуб" провело и опубликовало своё исследование касательно того как разные российские организации инвестируют в поездки своих сотрудников на ПМЭФ и про некоторые цифры из этого осведомленного источника скорее всего, будет интересно узнать многим.

Итак, 64% москвичей отправятся на этот форум в Питер на поездах. Оставшиеся 36% в основном полетят на самолетах, однако доля берущих билет в бизнес-класс в этом году сократилась с 12 до 7% по сравнению с прошлым годом. Правда при этом эти 7% потратят в среднем 83 000 рублей на перелеты туда и обратно в бизнес-классе. Перелет же в эконом-классе будет в среднем стоить 10 000 рублей.

Однако, некоторые экстравагантные участники форума, представляющие машиностроительную отрасль России, не пожалели денег и выложили одному агентству по деловому туризму почти 180 000 рублей за билет (туда и обратно) своему сотруднику, ну чтобы как говорится всё было у него по полной программе - видимо дела у них не просто идут, а прямо-таки бегут в гору, раз даже на билеты совсем не жалко никаких денег. Остается только порадоваться за таких вот щедрых. И это плюс еще к тому, что за само участие в форуме необходимо заплатить его организаторам до 354 000 рублей (это самое дорогое приглашение, а самое "дешевое" стоит от 295 000 рублей).

Ну и из других цифр имеющих хождение на этом форуме можно выделить вопрос оплаты проживания в гостиницах Питера. В этом году, по данным Аэроклуба, владельцы отелей могут только радоваться высокому спросу на бронь - он вырос почти на 40%. И хотя никто из отельеров не может раскрыть имени самого дорого бизнес-туриста на этом форуме, но сами данные о стоимости проживания они раскрыли. Итак, можно сказать, что держитесь крепче за стул - 1,28 млн рублей за одного человека и всего за 4 ночи пребывания в питерском отеле "Астория" - как говорится "копейка в копейку" или гулять так гулять!

Еще из "дорогого" можно упомянуть аренду одним их гостей Мерседеса Е-класса за 95 000 рублей и это всего на 3 дня. И приблизительный бюджет этого 3-дневного форума в этом году составляет 2 млрд руб. и он увеличился на 200 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Судя по вышеозвученным ценникам нынешний организатор ПМЭФ, а именно фонд "Росконгресс" (создан правительством РФ) за эти 3 дня на нём совсем неплохо зарабатывает - ну чем не яркий пример правильных инвестиций?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/592ffbbee7b58
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:42.
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