Россия рухнула до уровня Монголии в рейтинге социального благополучия

И хотя Правительство России постоянно напоминает населению, что экономическая ситуация в стране стабилизируется, экономика растет и кризис пройден, международные рейтинговые агентства с этим не соглашаются и ставят Россию на последние места своих рейтингов.
Продолжила эту практику и Швейцарская бизнес школа IMD, которая каждый год публикует сравнительные рейтинги конкурентоспособности, сопоставляя данные по разным государствам. В рейтинге 2017 года участвовало 63 страны. Позиция России в рейтинге упала на 2 пункта с 44 по 46 место. Это самый плохой рейтинг с 2012 года.
Лучше всего в сфере конкурентоспособности обстоят дела у Гонконга. Он получил 100 баллов. На втором месте Швейцария с 99.7 баллов, далее идет Сингапур - 99.5 баллов. На четвертом месте США - 98.7 балла, на пятом - Нидерланды - 96.5 баллов. Для сравнения у России 68.9 баллов. А у Венесуэлы, которая в этом рейтинге занимает самое последнее 63 место 32.7 балла.
Хуже всего дела у России обстоят с социальным благополучием граждан. В понятие социальное благополучие входит защищенность частной собственности, уровень преступности, степень имущественной неравенства и расслоения внутри страны. По этим всем показателям в совокупности Россия заняла 57 место, то есть входит в десятку худших стран мира.
Также в десятку худших Россия входит по таким показателям как международная торговля, качество управления бизнесом и производительность труда.
Меньше всего в России проблем с собираемостью налогов - 17 место, занятостью - 23 место и развитием науки - 25 место.
Основными проблемами России по мнению иностранных экспертов является сокращение иностранных инвестиций, дефицит федерального бюджета, ухудшение международного имиджа страны, сокращение государственных резервов, низкая социальная стабильность.
В бюджете страны не хватает денег на финансирование социальных программ. Они идут на другие цели. Так по данным ВОЗ одна из богатейших стран мира, коей является Россия занимает 81 место по финансированию здравоохранения. На медицину Россия тратит 7% от ВВП, тогда как США - 17%, Германия 11%. На образование Россия тратит еще меньше, всего 4% от ВВП. Поэтому по расходам на образование Россия занимает еще более скромное 98 место в мире.
Так куда же тогда уходят деньги от ВВП страны, на какие цели? Больше всего и здесь Россия впереди планеты всей она тратит на национальную обороту и правоохранительную деятельность. Больше 30% от ВВП. Только вот не понятно одно: почему при таких огромных расходах Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню преступности?
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...iya-1002057831
http://www.imd.org/wcc/world-competi...kings-results/
http://www.imd.org/globalassets/wcc/...ss_ranking.pdf
https://text.ru/antiplagiat/592ffb8f38a10