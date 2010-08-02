Криптовалюта должна перешагнуть через спекуляции

Криповалюта является одной из самых интересных и развивающихся технологических областей. И сегодня она почти целиком основана на спекуляциях.



Распределённый реестр – блокчейн технология – это меняющая мир инновация с широкими возможностями реального применения. Однако сейчас в большинстве случаев её применение – всего лишь рыночные спекуляции. Есть целый ряд разнообразных бизнес-предприятий, использующих множество криптографических токенов для достаточно редких продаж каких-либо новинок, но также есть множество компаний созданных заведомо для использовании преимуществ цифровых валют. Они, конечно же, находятся в меньшинстве относительно длинного списка обменников и спекуляторов, жаждущих сделать вброс денег для получения быстрой прибыли в крипто-лотерее.



Безумие на крипто-рынках



Давно ли вы проверяли рынки криптовалют? Это хаос. Давно известные «безопасные» монеты вдруг получали серьёзные удары, малоизвестные монеты будто-бы из ниоткуда за одну ночь попадали в топ 10, почти заброшенные проекты вдруг находили своё место под солнцем. Сейчас захватывающее время – быть спекулятивным торговцем, это точно. Для тех, кто пытается изучить основы этой значимой технологии будущего, настанут тяжёлые времена систематизации важных знаний для серьёзных, долгосрочных и влиятельных проектов.



Нелогичная торговля запутывает инвесторов и разработчиков



Инновации продвигаются благодаря инвестициям и разговорам о деньгах. Приток капитала посылает рыночный сигнал разработчикам проекта: «Вы всё делаете правильно, так держать». Другие инвесторы замечают направление движения денежного потока и поддерживают удачные проекты. Препятствие возникает, когда спекулянты начинают вбрасывать деньги в любую монету, на которую указало их Священное Спекулятивное Колесо после очередной резвой раскрутки. Инвесторы, увидев что деньги потекли в проект, считают что там произойдёт что-то хорошее и следуют этому примеру. Разработчики, которые возможно уже забросили проект на законных основаниях, считают возобновившийся денежный поток показателем того, что этот проект можно опять поднять. Когда эти рыночные сигналы случайны и спекулятивны, сообразительные инвесторы и подкованные разработчики могут догадаться и обойти стороной такой обман. Однако, их мало и они разнесены во времени, так что группы мало информированных участников рынка следуют за крипто-рулеткой куда бы она ни указывала.



Волатильность уменьшает стабильность, так необходимую бизнесу



Тогда как все эти размашистые колебания в мире крипто-торговли могут выглядеть смешно и восхитительно, они никоим образом не способствуют устойчивости всей коммерции. Бизнес несёт определённые риски, это стоимость стартапа, тяжёлый труд и т.п., для тщательно рассчитанного уравнения рентабельности. Ведь даже увеличение цены на 5 центов в местном кофейном магазинчике затрагивает целый ряд факторов платёжеспособности. При использовании криптовалют в бизнес-модели все эти большие скачки цены, долгое время подтверждения и стоимость транзакций могут оказаться убийственными. Пока трейдеры играются с забавными деньгами, они также играют надеждами и мечтой тех, кто инвестировал накопления всей жизни в этот цикл предпринимательства.



В конце концов, чистая спекуляция является важным этапом



Конечно, мы можем жаловаться, но всё это лишь очередная ступень, которую развивающаяся отрасль криптовалют должна перешагнуть. Мания спекуляции представляет собой лишь растущий интерес и ажиотаж, и некоторые из этих случайных вливаний капитала обязательно оживят серьёзные проекты, в результате будут привлечены новые пользователи, наняты разработчики и появятся инвесторы, которые раньше не проявляли никакого интереса к проекту. Не менее важно, что взрыв неустойчивого пузыря накажет плохих инвесторов и выявит достойные внимания жизнеспособные проекты, переориентируя рынок в сторону более надёжных предприятий. Конечным результатом будет появление опытных и хорошо обученных инвесторов в связке с повзрослевшими технологиями, выдержавшими бурю взлётов и падений вместе с жестокой конкуренцией. Это ознаменует окончательную победу крипто-технологии.



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Источник Криповалюта является одной из самых интересных и развивающихся технологических областей. И сегодня она почти целиком основана на спекуляциях.Распределённый реестр – блокчейн технология – это меняющая мир инновация с широкими возможностями реального применения. Однако сейчас в большинстве случаев её применение – всего лишь рыночные спекуляции. Есть целый ряд разнообразных бизнес-предприятий, использующих множество криптографических токенов для достаточно редких продаж каких-либо новинок, но также есть множество компаний созданных заведомо для использовании преимуществ цифровых валют. Они, конечно же, находятся в меньшинстве относительно длинного списка обменников и спекуляторов, жаждущих сделать вброс денег для получения быстрой прибыли в крипто-лотерее.Давно ли вы проверяли рынки криптовалют? Это хаос. Давно известные «безопасные» монеты вдруг получали серьёзные удары, малоизвестные монеты будто-бы из ниоткуда за одну ночь попадали в топ 10, почти заброшенные проекты вдруг находили своё место под солнцем. Сейчас захватывающее время – быть спекулятивным торговцем, это точно. Для тех, кто пытается изучить основы этой значимой технологии будущего, настанут тяжёлые времена систематизации важных знаний для серьёзных, долгосрочных и влиятельных проектов.Инновации продвигаются благодаря инвестициям и разговорам о деньгах. Приток капитала посылает рыночный сигнал разработчикам проекта: «Вы всё делаете правильно, так держать». Другие инвесторы замечают направление движения денежного потока и поддерживают удачные проекты. Препятствие возникает, когда спекулянты начинают вбрасывать деньги в любую монету, на которую указало их Священное Спекулятивное Колесо после очередной резвой раскрутки. Инвесторы, увидев что деньги потекли в проект, считают что там произойдёт что-то хорошее и следуют этому примеру. Разработчики, которые возможно уже забросили проект на законных основаниях, считают возобновившийся денежный поток показателем того, что этот проект можно опять поднять. Когда эти рыночные сигналы случайны и спекулятивны, сообразительные инвесторы и подкованные разработчики могут догадаться и обойти стороной такой обман. Однако, их мало и они разнесены во времени, так что группы мало информированных участников рынка следуют за крипто-рулеткой куда бы она ни указывала.Тогда как все эти размашистые колебания в мире крипто-торговли могут выглядеть смешно и восхитительно, они никоим образом не способствуют устойчивости всей коммерции. Бизнес несёт определённые риски, это стоимость стартапа, тяжёлый труд и т.п., для тщательно рассчитанного уравнения рентабельности. Ведь даже увеличение цены на 5 центов в местном кофейном магазинчике затрагивает целый ряд факторов платёжеспособности. При использовании криптовалют в бизнес-модели все эти большие скачки цены, долгое время подтверждения и стоимость транзакций могут оказаться убийственными. Пока трейдеры играются с забавными деньгами, они также играют надеждами и мечтой тех, кто инвестировал накопления всей жизни в этот цикл предпринимательства.Конечно, мы можем жаловаться, но всё это лишь очередная ступень, которую развивающаяся отрасль криптовалют должна перешагнуть. Мания спекуляции представляет собой лишь растущий интерес и ажиотаж, и некоторые из этих случайных вливаний капитала обязательно оживят серьёзные проекты, в результате будут привлечены новые пользователи, наняты разработчики и появятся инвесторы, которые раньше не проявляли никакого интереса к проекту. Не менее важно, что взрыв неустойчивого пузыря накажет плохих инвесторов и выявит достойные внимания жизнеспособные проекты, переориентируя рынок в сторону более надёжных предприятий. Конечным результатом будет появление опытных и хорошо обученных инвесторов в связке с повзрослевшими технологиями, выдержавшими бурю взлётов и падений вместе с жестокой конкуренцией. Это ознаменует окончательную победу крипто-технологии.

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