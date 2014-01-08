SPstavka - spstavka.ru

Я не создатель/админ данного проекта.
SPstavka
Cреднеприбыльный проект с популярным бессрочным маркетингом.
Легенда:
Цитата:
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Мировой рынок спортивных ставок является невероятно прибыльной отраслью, которая оценивается в поразительные 1,3 триллиона долларов. К сожалению, большинство людей, которые пытаются заработать деньги в спортивных ставках в конечном итоге теряют средства в долгосрочной перспективе из-за, казалось бы, непредсказуемого характера спорта. Инвестируя с нами, вы гарантированно получаете стабильную ежедневную прибыль и избегаете рисков, связанных с попытками заработать деньги на ставках по своему усмотрению.
Наша команда представляет технический и аналитический подход к спортивным ставкам, который можно было бы сравнить с торговлей на валютной или фондовой бирже. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, чтобы помочь нам в создании медиаторов, которые максимизируют наши выигрыши при минимизации потерь. Мы используем системы управления денежными средствами, хеджирование, которые застрахованы против любых потенциальных убытков, которые могут возникнуть, и наши гарантии, что мы зарабатываем последовательную прибыль на долгосрочной основе.
✈ Старт: 29.05.2017 в 19:00 по МСК
Маркетинг: 4% в день бессрочно
Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 1000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash, QIWI
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 7-3-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Регистрация в проекте
Депозит: