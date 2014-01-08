Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,177 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

SPstavka - spstavka.ru

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:17
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 938
Благодарностей: 50
УГ: 23
КП: 0.193
SPstavka - spstavka.ru
Я не создатель/админ данного проекта.



SPstavka

Cреднеприбыльный проект с популярным бессрочным маркетингом.

Легенда:

Цитата:
Мировой рынок спортивных ставок является невероятно прибыльной отраслью, которая оценивается в поразительные 1,3 триллиона долларов. К сожалению, большинство людей, которые пытаются заработать деньги в спортивных ставках в конечном итоге теряют средства в долгосрочной перспективе из-за, казалось бы, непредсказуемого характера спорта. Инвестируя с нами, вы гарантированно получаете стабильную ежедневную прибыль и избегаете рисков, связанных с попытками заработать деньги на ставках по своему усмотрению.
Наша команда представляет технический и аналитический подход к спортивным ставкам, который можно было бы сравнить с торговлей на валютной или фондовой бирже. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, чтобы помочь нам в создании медиаторов, которые максимизируют наши выигрыши при минимизации потерь. Мы используем системы управления денежными средствами, хеджирование, которые застрахованы против любых потенциальных убытков, которые могут возникнуть, и наши гарантии, что мы зарабатываем последовательную прибыль на долгосрочной основе.
✈ Старт: 29.05.2017 в 19:00 по МСК
Маркетинг: 4% в день бессрочно
Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 1000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash, QIWI
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 7-3-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS

Регистрация в проекте



Депозит:

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось VIPMonitor; Сегодня в 15:21.
VIPMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 15:23
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 104
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: SPstavka - spstavka.ru
делаем ставки - сколько дней проработает проект?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 15:32
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,048
Благодарностей: 3,071
УГ: 71
КП: 0.037
подарки
Re: SPstavka - spstavka.ru
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
— уникальный дизайн
Заюзаный шаблон до дыр, в чем его уникальность то

Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
— SSL сертификат
бесплатный
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Hyip-Cruiser
Investors-Guild.guru - Investors-Guild
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ищу партнера для создания проекта
От Дмитрий Анц в разделе «Барахолка»
Аватар morg
Угадай курс BTC/USD на 12.12.2016 00:00 (100$ от FXOpen)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватара нет
Будут ли продаваться акции aliexpress
От itolk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Спекуляция фьючерсами на золото
От Speculant в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватара нет
Хороший заработок для тех, кто ценит свой ум.
От vopros-udacha в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
412,177
Тем
472,129
Сообщений
11,686,133

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube