Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусы, Altratech, привлек €5.2 млн

Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусные заболевания Altratech Ltd, привлек €5,2 млн. финансирования.
Инвестиции предоставил Банк Ирландии в сотрудничестве с венчурными фондами Kernel Capital Growth Fund и Infinity Capital. Благодаря проведенному финансированию, Кирилл МакГуайр из Infinity Capital, присоединился к совету директоров Altratech. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего дальнейшего развития в сфере инфекционных заболеваний.
Основанная в 2013 году докторами медицинских наук Тимом Камминсом и Брайаном О Фаррелом, а также генеральным директором Тары Далтон, Altratech Ltd является разработчиком биосенсоров и полупроводниковых чипов для тестирования ДНК на инфекционные заболевания.
Данная технология имеет большой потенциал для лабораторий, где проводится анализ крови, что в дальнейшем позволит диагностировать и подводить итоги анализов прямо на месте.
Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 7 млн инвестиций, закрыв при этом 2 раунда венчурного финансирования.
Перевод специально для MMGP.RU
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