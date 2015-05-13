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Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусы, Altratech, привлек €5.2 млн

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Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусы, Altratech, привлек €5.2 млн


Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусные заболевания Altratech Ltd, привлек €5,2 млн. финансирования.
Инвестиции предоставил Банк Ирландии в сотрудничестве с венчурными фондами Kernel Capital Growth Fund и Infinity Capital. Благодаря проведенному финансированию, Кирилл МакГуайр из Infinity Capital, присоединился к совету директоров Altratech. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего дальнейшего развития в сфере инфекционных заболеваний.

Основанная в 2013 году докторами медицинских наук Тимом Камминсом и Брайаном О Фаррелом, а также генеральным директором Тары Далтон, Altratech Ltd является разработчиком биосенсоров и полупроводниковых чипов для тестирования ДНК на инфекционные заболевания.

Данная технология имеет большой потенциал для лабораторий, где проводится анализ крови, что в дальнейшем позволит диагностировать и подводить итоги анализов прямо на месте.

Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 7 млн инвестиций, закрыв при этом 2 раунда венчурного финансирования.


Перевод специально для MMGP.RU

https://text.ru/antiplagiat/592fe4c832e13
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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