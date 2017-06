Alcest Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 14,032 Благодарностей: 1,369 Записей в блоге: 5 УГ: 25 КП: 0.125 подарки

Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусы, Altratech, привлек €5.2 млн



Разработчик биосенсоров для тестирования ДНК на вирусные заболевания Altratech Ltd, привлек €5,2 млн. финансирования. Инвестиции предоставил Банк Ирландии в сотрудничестве с венчурными фондами Kernel Capital Growth Fund и Infinity Capital. Благодаря проведенному финансированию, Кирилл МакГуайр из Infinity Capital, присоединился к совету директоров Altratech. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего дальнейшего развития в сфере инфекционных заболеваний.



Основанная в 2013 году докторами медицинских наук Тимом Камминсом и Брайаном О Фаррелом, а также генеральным директором Тары Далтон, Altratech Ltd является разработчиком биосенсоров и полупроводниковых чипов для тестирования ДНК на инфекционные заболевания.



Данная технология имеет большой потенциал для лабораторий, где проводится анализ крови, что в дальнейшем позволит диагностировать и подводить итоги анализов прямо на месте.



Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 7 млн инвестиций, закрыв при этом 2 раунда венчурного финансирования.





Перевод специально для MMGP.RU



https://text.ru/antiplagiat/592fe4c832e13 Инвестиции предоставил Банк Ирландии в сотрудничестве с венчурными фондами Kernel Capital Growth Fund и Infinity Capital. Благодаря проведенному финансированию, Кирилл МакГуайр из Infinity Capital, присоединился к совету директоров Altratech. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего дальнейшего развития в сфере инфекционных заболеваний.Основанная в 2013 году докторами медицинских наук Тимом Камминсом и Брайаном О Фаррелом, а также генеральным директором Тары Далтон, Altratech Ltd является разработчиком биосенсоров и полупроводниковых чипов для тестирования ДНК на инфекционные заболевания.Данная технология имеет большой потенциал для лабораторий, где проводится анализ крови, что в дальнейшем позволит диагностировать и подводить итоги анализов прямо на месте.Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 7 млн инвестиций, закрыв при этом 2 раунда венчурного финансирования.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

|🔥Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты, статьи, рефбек 75%🔥|

|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации

|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек __________________