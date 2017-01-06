Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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King Bear - kingbear.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:03
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,875
Благодарностей: 6,013
УГ: 36
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
King Bear - kingbear.biz
💚Привет Форумчане, Друзья!💚 Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан"
в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая!
я не админ/создатель проекта.
старт проекта: 01.06.2017
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
Регистрация в проектЕ!!!


О Проекте!

(гугл перевод)
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.

KingBear является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
💣Маркетинг Проекта!💣



Цитата:

1% после 1 дня (депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$)
5% после 3 дней (депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$)
10% после 5 дней (депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$)
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Advanced Cash

Языки Проекта!

1 язык. (английский)
( будут добавлены другие языковые версии)

Реферальная программа!

1% от депозита!


Минимальный Вывод!

0,1$


Регламент Выплат!

Инстант!

⚡Внимание!⚡

🎯Технические Характеристики🎯




Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Dates Created on 2017-05-31 - Expires on 2018-05-30 - Updated on 2017-05-31
IP Address 185.186.52.62 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd


Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!!!

Цитата:
Date : 06/01/2017 11:10
From/To Account : U14122778
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 178000027
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 13,.
Payment ID : 13
Hash : 482a070b3c162ccef5773cbca54a410f
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:10
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,047
Благодарностей: 3,071
УГ: 71
КП: 0.037
подарки
Re: King Bear - kingbear.biz
Ждем кодяича, сначала будет пост типа когда мониторы будут или какая тут хорошая техника и потом депчиг двадцать. Все по стандартам и накатаной схеме
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 14:10
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,875
Благодарностей: 6,013
УГ: 36
КП: 0.145
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: King Bear - kingbear.biz
Millioner2014, канеш будут, може и по 10, а може по 100, жаль, что не Ваши
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:22
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: King Bear - kingbear.biz
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
може и по 10, а може по 100
минималка 20

отхитранить можно будет, если будет платить конечно
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 14:37
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,875
Благодарностей: 6,013
УГ: 36
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: King Bear - kingbear.biz
imr56, с таким процентом? Не думаю, тем более для норм хитрана нужны крупные депы или массовость, высокие рефбеки, тут их не будет
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Ярослав Яценко на форуме  
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