King Bear - kingbear.biz

💚Привет Форумчане, Друзья!💚Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан" в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая! я не админ/создатель проекта. старт проекта: 01.06.2017 тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!
(гугл перевод)
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
KingBear является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
💣Маркетинг Проекта!💣
Цитата:
1% после 1 дня (депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$) 5% после 3 дней(депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$) 10% после 5 дней(депозит возвращается) (мин 20$ Макс 100$)
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"
Платёжные Системы!
PM, Bitcoin, Advanced Cash
Языки Проекта!
1 язык. (английский)
( будут добавлены другие языковые версии)
Реферальная программа!
1% от депозита!
Минимальный Вывод!
0,1$
Регламент Выплат!
Инстант!
⚡Внимание!⚡
🎯Технические Характеристики🎯
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Dates Created on 2017-05-31 - Expires on 2018-05-30 - Updated on 2017-05-31
IP Address 185.186.52.62 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd