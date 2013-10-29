Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,169 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

У Эфириума более высокие объемы торговли, чем у Биткойна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:57
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,754
Благодарностей: 1,419
УГ: 6
КП: 0.677
подарки
У Эфириума более высокие объемы торговли, чем у Биткойна
У Эфириума более высокие объемы торговли, чем у Биткойна, вот такой поворот судьбы
24-часовые объемы торговли Эфириума (ETH) обошли объемы Биткойна, по данным CoinMarketCap,

На время написания 17:00 BST, объем ETH стал $1,293 млрд по сравнению с $1,271млрд Биткойна.
Это движение, вполне может стать беспрецедентным в истории ETH. Оно сопровождалось оживлением роста цен. Если сравнивать с BTC, с понедельника его рост увеличился на 1,65% , а топового альткоина на 11,3%.

С четверга прошлой неделе, ETH вернулся выше $200 за токен, когда пошел провал вместе с Биткойном, и мы увидели нижний предел на отметке $120.

Судьба большинства топовых альткоинов изменилась в минувшие выходные, цена Биткойна улучшилась, забрав назад потерянные позиции там, где инвесторы думали, что было похоже на долгожданный всплеск пузыря, который на прошлой неделе ускорился.

Биткойн достиг почти $3000 за монету, а ETH - $300. Теперь, похоже, что у инвесторов бычье настроение, рыночное доминирование Биткойна снова ниже 50%.

«Далее - рыночная капитализация, а затем цена в долларах США», - написал бывший исполнительный директор Bitcoin Foundation Брюс Фентон (Bruce Fenton ) в Twitter, говоря о торговом движении.

Фентон добавил, что он все еще думает, что блокчейн Биткойна «лучше» для ETH.
Bruce Fenton @brucefenton

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Южная Корея становится локомотивом для Биткойна и Эфириума pilot10 Новости криптовалют 1 29.05.2017 15:15
Рынок биткойна становится более прогнозируемым Николай - Новости криптовалют 0 24.02.2017 14:22
Counterparty запускает смарт-контракты Эфириума на блокчейне Биткойна bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 05.02.2017 12:14
Counterparty запускает смарт-контракты Эфириума в блокчейне Биткойна bizneser Новости криптовалют 0 20.08.2016 01:43
Gemini вводит возможность мгновенного ACH депозита для более быстрой торговли bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.03.2016 14:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Прибыль HSBC упала на 62%
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Берлинский генератор FinTech-стартапов FinLeap привлек €21 млн инвестиций
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SS65
TCGPI - tcgpi.com
От SS65 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Nesterboy
Нужны партнеры на сайт!
От Nesterboy в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар dengov
10 известных компаний, которые принимают Биткоин
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Страхование вкладов 100% в проект foreign-assets
От monhyip в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
412,169
Тем
472,114
Сообщений
11,685,765

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube