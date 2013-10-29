У Эфириума более высокие объемы торговли, чем у Биткойна, вот такой поворот судьбы
24-часовые объемы торговли Эфириума (ETH) обошли объемы Биткойна, по данным CoinMarketCap,
На время написания 17:00 BST, объем ETH стал $1,293 млрд по сравнению с $1,271млрд Биткойна.
Это движение, вполне может стать беспрецедентным в истории ETH. Оно сопровождалось оживлением роста цен. Если сравнивать с BTC, с понедельника его рост увеличился на 1,65% , а топового альткоина на 11,3%.
С четверга прошлой неделе, ETH вернулся выше $200 за токен, когда пошел провал вместе с Биткойном, и мы увидели нижний предел на отметке $120.
Судьба большинства топовых альткоинов изменилась в минувшие выходные, цена Биткойна улучшилась, забрав назад потерянные позиции там, где инвесторы думали, что было похоже на долгожданный всплеск пузыря, который на прошлой неделе ускорился.
Биткойн достиг почти $3000 за монету, а ETH - $300. Теперь, похоже, что у инвесторов бычье настроение, рыночное доминирование Биткойна снова ниже 50%.
«Далее - рыночная капитализация, а затем цена в долларах США», - написал бывший исполнительный директор Bitcoin Foundation Брюс Фентон (Bruce Fenton ) в Twitter, говоря о торговом движении.
Фентон добавил, что он все еще думает, что блокчейн Биткойна «лучше» для ETH.
Bruce Fenton @brucefenton
Перевод специально для форума MMGP.ru
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