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Promisgame.ru - Промесел

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 13:54
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 4,036
Благодарностей: 23
УГ: 4
КП: 0.001
Promisgame.ru - Промесел
Я Админ!
Группа проектов SCORPIUS
Старт проекта "Промысел" 01.06.2017 года.

Об игре:
Цитата:
Добро пожаловать в увлекательную онлайн игру «Промысел». Окунитесь в интересный процесс игры. Покупайте здания, копите ресурсы для покупки более выгодных зданий и при этом зарабатывайте реальные деньги!
Автоматическое накопление прибыли. Сбор прибыли происходит без потерь.

Автоматические выплаты денег на ваш PAYEER кошелек.
Пополнение баланса через платежные системы: PAYEER и FREE-KASSA.
Отсутствие платежных баллов и ограничений!
Цитата:
Предлагаем Вам участвовать в нашей Партнерской программе, благодаря которой Вы будете получать 5% сразу на баланс для вывода и 5% на счет для покупок от каждого пополнения всеми Вашими друзьями, знакомыми и просто приглашенными по Вашей реферальной ссылке людьми.
В игре всегда можно посмотреть статистику проекта. Она отображается в реальном времени и вы всегда в курсе. Резерв системы на выкуп гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.

Игровой курс:
Распределение при продажи ресурсов 50/50
100 ед. ресурсов = 1 монета.
100 монет = 1 рубль.

~ Минимальный вклад в проект всего 100 рублей.
~ При регистрации 2500 монет в подарок.
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~ Бонус на ВЫВОД
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Иван Иванов 503087941 на форуме  
Старый Сегодня, 14:31
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 923
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.014
Re: Promisgame.ru - Промесел
Вклад
Дата операции: 01 Июн 2017 13:27
ID операции: 360319863
Тип операции: перевод
Магазин: promisgame.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 236.75 p
Сумма получения: 1 236.75 p

Описание счета: promisgame.ru - USER Kopeechka
Номер счета в магазине: 3
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Видеоканал-мониторинг экономических игр "Копеечка в кошельке"
temauroka вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:15
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