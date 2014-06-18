Promisgame.ru - Промесел

Я Админ!
Группа проектов SCORPIUS
Старт проекта "Промысел" 01.06.2017 года.
Об игре:
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Добро пожаловать в увлекательную онлайн игру «Промысел». Окунитесь в интересный процесс игры. Покупайте здания, копите ресурсы для покупки более выгодных зданий и при этом зарабатывайте реальные деньги!
Автоматическое накопление прибыли. Сбор прибыли происходит без потерь.
Автоматические выплаты денег на ваш PAYEER кошелек.
Пополнение баланса через платежные системы: PAYEER и FREE-KASSA.
Отсутствие платежных баллов и ограничений!
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Предлагаем Вам участвовать в нашей Партнерской программе, благодаря которой Вы будете получать 5% сразу на баланс для вывода и 5% на счет для покупок от каждого пополнения всеми Вашими друзьями, знакомыми и просто приглашенными по Вашей реферальной ссылке людьми.
В игре всегда можно посмотреть статистику проекта. Она отображается в реальном времени и вы всегда в курсе. Резерв системы на выкуп гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.
Игровой курс:
Распределение при продажи ресурсов 50/50
100 ед. ресурсов = 1 монета.
100 монет = 1 рубль.
~ Минимальный вклад в проект всего 100 рублей.
~ При регистрации 2500 монет в подарок.
~ Ежедневный бонус
~ Бонус на ВЫВОД
~ Бонус с риском
~ Обменник +10%
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