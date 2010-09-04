Эксперт IT-компании Thycotic: атаки WannaCry затевались для манипуляций с курсом BTC

По мнению эксперта компании Thycotic Джозефа Карсона, атаки WannaCry могли затеваться ради манипуляций с курсами криптовалют, включая биткоин. Об этом сообщает издание Xakep.ru.
Объясняя свою гипотезу, Карсон ссылается на закон Меткалфа, согласно которому полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети ≈n2. Касательно биткоина это значит, что капитализация криптовалюты прямо пропорциональна квадрату числа активных пользователей.
Другими словами, чтобы резко поднять курс криптовалюты, нужно пропорционально увеличить число ее пользователей. По мнению специалиста Thycotic, с этим отлично справился шифровальщик, который, атаковав компьютеры по всему миру и потребовав выкуп в криптовалюте, заставил множество людей и даже крупных организаций завести биткоин-кошельки.
“WannaCry был лишь трюком, хитростью. Шифровальщик являлся лишь инструментом, чтобы вынудить большое количество людей завести биткоин-кошельки, и это само по себе увеличило бы стоимость биткоина. — комментирует свою теорию Карсон. — Злоумышленники могли вложиться в биткоин, искусственно накачать его курс, а затем продать криптовалюту по завышенной цене”.
По мнению журналистов издания SecurityWeek, если теория Карсона верна, манипуляций курсом такого масштаба мир еще не видел.
Ранее ForkLog сообщал, что по мнению экспертов IT-компании KnowBe4, общий ущерб от вируса-вымогателя WannaCrypt составил примерно $1 млрд. При оценке ущерба KnowBe4 учитывала также потерю данных, снижение производительности, помехи в работе компаний и репутационный ущерб. Хакеры, при этом, заработали намного меньше и по состоянию на 25 мая, они получили всего 302 платежа на общую сумму $126 742.
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