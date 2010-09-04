Биткойн или драгметаллы: извечный либертарианский спор

В этой статье я делюсь своими мыслями о том, какое значение для нашей свободы имеют драгоценные металлы и Биткойн. Сразу оговорюсь, что мне нравится и то и другое, у меня есть и то и другое, и я признаю, что каждый из активов занимает свое место в нашей постоянно развивающейся экономике. И что бы мы ни выбрали, драгметаллы или биткойны, это будет играть важную роль в возвращении нам нашей свободы.
Ценность Биткойна
Без сомнения, появление сети Биткойн стало мощнейшим толчком для развития либертарианского сообщества. Биткойн может свободно пересекать границы и обмениваться на другие валюты. Во многих смыслах это – мечта капиталиста. Он обладает почти всеми стандартными свойствами денег. Его можно переводить, переносить, передавать по наследству и он имеет признанную ценность.
И мне кажется, что с большой вероятностью Биткойн однажды станет нормой. Ведь у этой криптовалюты есть все функциональные свойства банковских карт, которыми каждый день пользуется почти вся Америка.
Для меня важнейшая ценность Биткойна состоит еще и в популяризации использования непосредственно блокчейн-технологии. Открытость и прозрачность, которые несет с собой применение блокчейна, способны произвести настоящую революцию в вопросах контроля действий правительства и отдельных личностей.
Изъяны Биткойна
Дополнительное преимущество экосистемы Биткойна, которое заключается в том, что при должном запутывании следов, владельцы этой криптовалюты могут оставаться анонимными, вызывает обеспокоенность у многих либертарианцев. Но если посмотреть на ситуацию более внимательно, то окажется, что анонимность не конек Биткойна. Да, с должными мерами предосторожности вы будете в состоянии свободно хранить и перемещать свои монеты. Но достаточно одного сбоя в системе, чтобы ваши биткойны можно было отследить. И если Биткойн станет регулярно используемой валютой, то для правительственных органов не составит труда связать любую покупку с конкретным местом или даже человеком. Вы сможете оставаться анонимными, если проводите транзакции с теми, кто также, не пренебрегает соблюдением надлежащих мер безопасности, но как только вы покупаете пиццу в Pizza Hut, вы моментально засвечиваетесь.
У Биткойна есть и другой потенциально пагубный дефект. Будучи либертарианцами, мы склонны поступать так, как нам заблагорассудится, и как можно меньше полагаться на других. В то время как Биткойн всецело зависит от сторонних систем. Подобно кредитной карте, он зависим от блокчейна, Интернета и всех систем, которые обеспечивают связь между ними.
Преимущества и недостатки драгоценных металлов
Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, также как и Биткойн наделены основными свойствами денег. Плюс – они еще и долговечны. И хотя долговечность Биткойна вызывает споры, все же эта криптовалюта не то, что можно подержать в руках.
К тому же, у драгметаллов нет реестра. Точно так же как и физические доллары, монеты из драгоценного металла невозможно отследить. А если и попытаться, то для этого нужно опросить множество продавцов магазинов, узнав, помнят ли они конкретную монету. И продавцам нужно вспомнить не только все монеты, но и всех людей, которые ими расплатились. А это уже довольно трудная задача.
Драгоценные металлы имеют большую историю использования в качестве денег, поэтому их ценность навряд ли упадет. А вот Биткойн – новичок, поэтому связываться с ним рискованно и для полного доверия он должен пройти проверку временем.
Трудности использования драгметаллов
У драгоценных металлов есть один серьезный недостаток. По сравнению с Биткойном их сложно перемещать. Купить за них что-то в Интеренете не так легко. И хотя есть порталы, на которых можно приобретать товары за золото и серебро, все же вам понадобится отправить монеты почтой перед тем, как покупаемый товар будет отправлен.
Также, весьма проблематично перемещать большое количество золота или серебра для покупки чего-то более существенного, например, недвижимости. Именно невозможность удобно и быстро перемещать большое количество драгметаллов и привело к образованию банков и использованию депозитных сертификатов.
Что выбрать
В качестве средства обмена я предпочитаю использовать драгметаллы, где это только возможно. Мне нравятся их внутренняя ценность и анонимность. Также они дают прекрасную возможность мягко приобщить людей к ценностям либертарианства. Например, если вы расплачиваетесь драгоценными металлами, то люди проявляют к вам интерес. Даже сейчас, когда я вижу, как кто-то платит золотыми или серебряными монетами, я хочу пообщаться с ним, так как уверен, что у нас найдётся много общего.
Однако, есть и Интернет транзакции, которые невозможно провести с использованием драгметаллов. В таких случаях я использую Биткойн там, где его принимают, – это очень удобное и легкое в использовании платежное средство.
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