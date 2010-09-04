Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,162 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткойн или драгметаллы: извечный либертарианский спор

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:14
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,750
Благодарностей: 2,304
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биткойн или драгметаллы: извечный либертарианский спор

В этой статье я делюсь своими мыслями о том, какое значение для нашей свободы имеют драгоценные металлы и Биткойн. Сразу оговорюсь, что мне нравится и то и другое, у меня есть и то и другое, и я признаю, что каждый из активов занимает свое место в нашей постоянно развивающейся экономике. И что бы мы ни выбрали, драгметаллы или биткойны, это будет играть важную роль в возвращении нам нашей свободы.

Ценность Биткойна

Без сомнения, появление сети Биткойн стало мощнейшим толчком для развития либертарианского сообщества. Биткойн может свободно пересекать границы и обмениваться на другие валюты. Во многих смыслах это – мечта капиталиста. Он обладает почти всеми стандартными свойствами денег. Его можно переводить, переносить, передавать по наследству и он имеет признанную ценность.

И мне кажется, что с большой вероятностью Биткойн однажды станет нормой. Ведь у этой криптовалюты есть все функциональные свойства банковских карт, которыми каждый день пользуется почти вся Америка.

Для меня важнейшая ценность Биткойна состоит еще и в популяризации использования непосредственно блокчейн-технологии. Открытость и прозрачность, которые несет с собой применение блокчейна, способны произвести настоящую революцию в вопросах контроля действий правительства и отдельных личностей.

Изъяны Биткойна

Дополнительное преимущество экосистемы Биткойна, которое заключается в том, что при должном запутывании следов, владельцы этой криптовалюты могут оставаться анонимными, вызывает обеспокоенность у многих либертарианцев. Но если посмотреть на ситуацию более внимательно, то окажется, что анонимность не конек Биткойна. Да, с должными мерами предосторожности вы будете в состоянии свободно хранить и перемещать свои монеты. Но достаточно одного сбоя в системе, чтобы ваши биткойны можно было отследить. И если Биткойн станет регулярно используемой валютой, то для правительственных органов не составит труда связать любую покупку с конкретным местом или даже человеком. Вы сможете оставаться анонимными, если проводите транзакции с теми, кто также, не пренебрегает соблюдением надлежащих мер безопасности, но как только вы покупаете пиццу в Pizza Hut, вы моментально засвечиваетесь.

У Биткойна есть и другой потенциально пагубный дефект. Будучи либертарианцами, мы склонны поступать так, как нам заблагорассудится, и как можно меньше полагаться на других. В то время как Биткойн всецело зависит от сторонних систем. Подобно кредитной карте, он зависим от блокчейна, Интернета и всех систем, которые обеспечивают связь между ними.

Преимущества и недостатки драгоценных металлов

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, также как и Биткойн наделены основными свойствами денег. Плюс – они еще и долговечны. И хотя долговечность Биткойна вызывает споры, все же эта криптовалюта не то, что можно подержать в руках.

К тому же, у драгметаллов нет реестра. Точно так же как и физические доллары, монеты из драгоценного металла невозможно отследить. А если и попытаться, то для этого нужно опросить множество продавцов магазинов, узнав, помнят ли они конкретную монету. И продавцам нужно вспомнить не только все монеты, но и всех людей, которые ими расплатились. А это уже довольно трудная задача.

Драгоценные металлы имеют большую историю использования в качестве денег, поэтому их ценность навряд ли упадет. А вот Биткойн – новичок, поэтому связываться с ним рискованно и для полного доверия он должен пройти проверку временем.

Трудности использования драгметаллов

У драгоценных металлов есть один серьезный недостаток. По сравнению с Биткойном их сложно перемещать. Купить за них что-то в Интеренете не так легко. И хотя есть порталы, на которых можно приобретать товары за золото и серебро, все же вам понадобится отправить монеты почтой перед тем, как покупаемый товар будет отправлен.

Также, весьма проблематично перемещать большое количество золота или серебра для покупки чего-то более существенного, например, недвижимости. Именно невозможность удобно и быстро перемещать большое количество драгметаллов и привело к образованию банков и использованию депозитных сертификатов.

Что выбрать

В качестве средства обмена я предпочитаю использовать драгметаллы, где это только возможно. Мне нравятся их внутренняя ценность и анонимность. Также они дают прекрасную возможность мягко приобщить людей к ценностям либертарианства. Например, если вы расплачиваетесь драгоценными металлами, то люди проявляют к вам интерес. Даже сейчас, когда я вижу, как кто-то платит золотыми или серебряными монетами, я хочу пообщаться с ним, так как уверен, что у нас найдётся много общего.

Однако, есть и Интернет транзакции, которые невозможно провести с использованием драгметаллов. В таких случаях я использую Биткойн там, где его принимают, – это очень удобное и легкое в использовании платежное средство.


Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пять основных биткойн-ботов в Телеграм: полная интеграция с Биткойн clipman77 Новости криптовалют 7 22.05.2017 02:54
Лок vs стоп. Извечный спор - что лучше? PIRANHAfx Forex: общий форум 26 27.01.2017 18:59
CFD Индексы, нефть, драгметаллы. Аналитика от компании "PCM Brokers" PCM Brokers Аналитика от компаний 13 12.09.2016 16:07
Спасение от рисков: драгметаллы стали самыми доходными вложениями июля Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 4 10.08.2016 21:48
НБУ перестал покупать драгметаллы у населения kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2015 13:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Malaxit
Какой самый лучший и надежный банк в Украине?
От Malaxit в разделе «Банки Украины»
Аватар Сергей Горин
Таинственная «Команда 51» атакует клоны Эфириума
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
Аватар FavInv
neftyanoy-magnat.ru - Нефтяной Магнат
От FavInv в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Новая версия OpenBazaar выйдет через месяц
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар polaks
cashbigtrade-cashbigtrade.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sonikov
4dailyonline.com - Рефбек 100% (5% от депозита)
От Sonikov в разделе «Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
412,162
Тем
472,105
Сообщений
11,685,334

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube