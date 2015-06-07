veranika55 Профессионал

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Китайский стартап Tujia бросил вызов Airbnb



Крупнейший в Китае сайт аренды недвижимости являлся бельмом на глазу у Airbnb в наиболее густонаселенной стране в мире. Tujia часто называют клоном американского стартапа, но соучредитель Tujia Мелиссе Янг не согласна с этим.



"Мы не копируем ничью бизнес-модель", - сказала она в интервью.



Tujia начал сдавать в аренду недвижимость для отдыха, это были по сути мини-отели, которые полностью управлялись сотрудниками Tujia.







Посредническая функция стартапа, когда Tujia подобно Airbnb стала связывать собственников жилья с туристами, ищущими альтернативу гостиницам, появились позже. Tujia предлагает более широкий спектр услуг, чем Airbnb, таких как проверка арендуемого жилья и услуг по уборке в предоставляемой в аренду недвижимости.



Теперь Tujia обратила внимание на стремительный рост числа китайцев, выезжающих за рубеж на популярные направления в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Кореи. В настоящее время компания ищет новые средства, в частности для расширения продуктов, услуг и объектов недвижимости за рубежом.



Tujia создала небольшую команду в Японии в 2016 году, и Янг говорит, что заказы теперь увеличились в четыре раза по этому направлению всего за один год.



"Мы знаем китайских туристов лучше всех", - сказала Янг. "Мы следуем тому, что китайские путешественники хотят". И это включает помощь китайским туристам в тех странах, где широко представлена Airbnb.



Компания Airbnb была нацеленна на туристические поездки китайских туристов в течение многих лет. По словам представителей Airbnb, одна из причин расширения деятельности компании в Японии на данный момент заключается в том, чтобы получить больше заинтересованности и узнаваемость бренда среди китайских туристов в этой стране.



Airbnb также наращивает свои усилия в Китае, рынком которого пренебрегала в течение многих лет. Сейчас у нее 80,000 объектов в Китае, по сравнению с 430,000 объектами у Tujia.



Янг говорит, что она приветствует конкуренцию на родной земле.



"Tujia не хочет быть единственной компанией, которая присутствует на рынке", - сказала она. - "Мы приветствуем новых игроков, которые присоединяются к нам".



Не смотря на то, что Tujia представлена в больших масштабах в Китае, Янг признает, что Airbnb занимает в сильную позицию, чтобы привлечь китайских туристов.



Стартап из США имеет 3 миллиона объектов по всему миру, по сравнению с Tujia, у которой 20,000 обектов за пределами Китая.







Янг сама очень любит путешествовать. Она живет в США уже более десяти лет и объездила весь мир.



После окончания университета в Цинхуа по специальности в области автоматизации, она изучала компьютерные науки в США.



Живя в Сиэтле в 2006 году, Янг основала стартап Escapia, который предоставил аренду оборудование для отдыха. Тогда она обратила внимание на сайт HomeAway, конкурента Airbnb.



Ян затем вернулась в Пекин, чтобы работать с Microsoft, но вскоре вновь почувствовала в себе дух предпринимательства.



Она стала соучредителем Tujia в 2011 году. Компания стала единорогом - стартапом, стоимостью в 1 млрд. долларов или больше, в 2015 году.



Янг регулярно ездит в силиконовую долину, место, которое напоминает ей, в некотором роде, Пекин.



"В обоих местах много молодых людей с большими мечтами, голодных, чтобы начать свой собственный бизнес и освоить новые технологии", - сказала она.



По ее мнению, силиконовая Долина и Пекин - "одни из самых потрясающих мест для предпринимателей в мире".



Президент Трамп недавно предпринял шаги по капитальному изменению виз, формы Н-1В. Многие компании Силиконовой долины использовали иностранных специалистов для привлечения новых иностранных технологий, что вызвало большое разочарование у Янг.

"Страны должны открыто конкурировать за лучшие технологии", - сказала она.



Недавно Янг отступила от ежедневной хозяйственной деятельности Tujia и направила свое внимание на поиск перспективных стартапов в Китае вместе с инвестиционной компанией IDG Capital.



Как и многие в индустрии высоких технологий, она считает, что искусственный интеллект в корне изменит мир.



На главный вопрос: И мы все в итоге будем заменены роботами? - она дала ответ: "Рано или поздно, да".



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

http://money.cnn.com/2017/05/31/tech...ang/index.html



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592fd8d544264 Крупнейший в Китае сайт аренды недвижимости являлся бельмом на глазу у Airbnb в наиболее густонаселенной стране в мире. Tujia часто называют клоном американского стартапа, но соучредитель Tujia Мелиссе Янг не согласна с этим."Мы не копируем ничью бизнес-модель", - сказала она в интервью.Tujia начал сдавать в аренду недвижимость для отдыха, это были по сути мини-отели, которые полностью управлялись сотрудниками Tujia.Посредническая функция стартапа, когда Tujia подобно Airbnb стала связывать собственников жилья с туристами, ищущими альтернативу гостиницам, появились позже. Tujia предлагает более широкий спектр услуг, чем Airbnb, таких как проверка арендуемого жилья и услуг по уборке в предоставляемой в аренду недвижимости.Теперь Tujia обратила внимание на стремительный рост числа китайцев, выезжающих за рубеж на популярные направления в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Кореи. В настоящее время компания ищет новые средства, в частности для расширения продуктов, услуг и объектов недвижимости за рубежом.Tujia создала небольшую команду в Японии в 2016 году, и Янг говорит, что заказы теперь увеличились в четыре раза по этому направлению всего за один год."Мы знаем китайских туристов лучше всех", - сказала Янг. "Мы следуем тому, что китайские путешественники хотят". И это включает помощь китайским туристам в тех странах, где широко представлена Airbnb.Компания Airbnb была нацеленна на туристические поездки китайских туристов в течение многих лет. По словам представителей Airbnb, одна из причин расширения деятельности компании в Японии на данный момент заключается в том, чтобы получить больше заинтересованности и узнаваемость бренда среди китайских туристов в этой стране.Airbnb также наращивает свои усилия в Китае, рынком которого пренебрегала в течение многих лет. Сейчас у нее 80,000 объектов в Китае, по сравнению с 430,000 объектами у Tujia.Янг говорит, что она приветствует конкуренцию на родной земле."Tujia не хочет быть единственной компанией, которая присутствует на рынке", - сказала она. - "Мы приветствуем новых игроков, которые присоединяются к нам".Не смотря на то, что Tujia представлена в больших масштабах в Китае, Янг признает, что Airbnb занимает в сильную позицию, чтобы привлечь китайских туристов.Стартап из США имеет 3 миллиона объектов по всему миру, по сравнению с Tujia, у которой 20,000 обектов за пределами Китая.Янг сама очень любит путешествовать. Она живет в США уже более десяти лет и объездила весь мир.После окончания университета в Цинхуа по специальности в области автоматизации, она изучала компьютерные науки в США.Живя в Сиэтле в 2006 году, Янг основала стартап Escapia, который предоставил аренду оборудование для отдыха. Тогда она обратила внимание на сайт HomeAway, конкурента Airbnb.Ян затем вернулась в Пекин, чтобы работать с Microsoft, но вскоре вновь почувствовала в себе дух предпринимательства.Она стала соучредителем Tujia в 2011 году. Компания стала единорогом - стартапом, стоимостью в 1 млрд. долларов или больше, в 2015 году.Янг регулярно ездит в силиконовую долину, место, которое напоминает ей, в некотором роде, Пекин."В обоих местах много молодых людей с большими мечтами, голодных, чтобы начать свой собственный бизнес и освоить новые технологии", - сказала она.По ее мнению, силиконовая Долина и Пекин - "одни из самых потрясающих мест для предпринимателей в мире".Президент Трамп недавно предпринял шаги по капитальному изменению виз, формы Н-1В. Многие компании Силиконовой долины использовали иностранных специалистов для привлечения новых иностранных технологий, что вызвало большое разочарование у Янг."Страны должны открыто конкурировать за лучшие технологии", - сказала она.Недавно Янг отступила от ежедневной хозяйственной деятельности Tujia и направила свое внимание на поиск перспективных стартапов в Китае вместе с инвестиционной компанией IDG Capital.Как и многие в индустрии высоких технологий, она считает, что искусственный интеллект в корне изменит мир.На главный вопрос: И мы все в итоге будем заменены роботами? - она дала ответ: "Рано или поздно, да".Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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