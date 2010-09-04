Изогнутые сенсоры от Microsoft позволят смартфонам снимать на уровне "зеркалок"

За последние годы камеры в смартфонах шагнули далеко вперёд и позволяют получить достаточно качественные снимки в любых условиях съёмки. Но до уровня DSLR-фотоаппаратов они всё же не дотягивают. Одной из основных причин этого является то, что габариты смартфона не позволяют установить большой сенсор и соответствующий объектив. Поэтому компании пытаются повысить качество мобильной съёмки программными способами и разными инновационными решениями, вроде применения двух и более камер. Специалисты исследовательской лаборатории Microsoft Research разработали изогнутый сенсор Project Vermont, который, как уверяют создатели, поможет сделать самый большой за многие годы шаг вперёд в области мобильной фотографии.
Идея Project Vermont основана на кривизне поля. Поскольку объективы не фокусируются на плоскости, изображения, снятые с помощью плоского датчика камеры, не всегда имеют фокус по всему кадру. Microsoft считает, что в идеальном случае сам датчик должен быть изогнут в соответствии с эффектами кривизны поля.
Самым главным достижением исследователей Microsoft Research является новый процесс пневматического формования. Команда объединила конструкцию формовочной формы, упругие свойства мембраны давления и контролируемые силы трения. Специалисты обнаружили, что они могут постепенно сжимать формующую головку по углам, используя давление и гибкую мембрану, придавая таким образом датчику сферическую форму.
По словам исследователей, последний прототип Project Vermont использует датчик, который по размерам сопоставим с сенсорами, установленными в смартфонах, но при этом способен значительно превосходить DSLR-камеру Canon EOS-1Ds как по резкости, так и в плане равномерности освещения.
Исследователи рассматривают использование этой технологии не только в смартфонах, но и в видеокамерах, системах компьютерного зрения, платформах для автономных транспортных средств, а также для разведки.
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