В Северной Корее выпустили собственный iPad

Поддельные продукты компании Apple не являются чем-то новым, и на виртуальных полках китайских онлайн-магазинов можно найти огромное множество клонов iPhone и iPad. В Северной Корее пошли ещё дальше и скопировали название "яблочного" планшета. Местная компания Ryonghung выпустила планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad. Информация о девайсе появилась в рекламном объявлении северокорейской газеты Foreign Trade. Интересно, что в описании устройства говорится о том, что это популярный среди покупателей планшет и он был сертифицирован местным регулирующим органом.
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Судя по представленному изображению, северокорейский iPad мало чем похож на оригинал от Apple. Он имеет дисплей диагональю около 7 дюймов с соотношение сторон 16:9. В описании говорится, что в устройстве установлены четырёхядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. Аппарат имеет разъём HDMI и поставляется с внешней клавиатурой. В планшете предустановлено 40 приложений, одно из которых способно диагностировать 1 200 заболеваний. Сторонние программы могут быть загружены только через внешнюю карту памяти.
Очевидно, что компания Ryonghung нарушила права Apple на бренд "iPad". Как на это отреагирует американская корпорация - покажет время.
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