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SEO-анализ ТОПа, или какие ключевые запросы стоит сажать на главную страницу

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Старый Сегодня, 13:00
#1
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SEO-анализ ТОПа, или какие ключевые запросы стоит сажать на главную страницу
Написала новую статью на основе такого вопроса:

«Разве стоит сегодня вообще сажать какие-то ключевые запросы на главную страницу?
Разве сегодня такая технология продвижения все еще актуальна?».


Технология актуальна, но есть одно НО, про которое на практике помнят не многие.

Эта же статья отвечает на вопрос - стоит ли продвигать этот запрос именно на той странице, которую вы сейчас толкаете вверх по позициям?

Или вы делаете все неправильно, и это не принесет результата ни при каких усилиях?

Там же подробно про то, как проводится быстрый SEO-анализ ТОПа на предмет самых важных показателей, чтобы в принципе оценить, возможно ли подняться наверх с вашим сайтом в ТОПе такой сложности:

http://seoandme.ru/seo-analiz-topa-s...-glavnuyu.html

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