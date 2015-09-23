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GoldMint привлек $600 тысяч от владельца AltaIR Capital и других инвесторов



23 мая 2017 года, автор этой темы размещал уже на форуме новость "



Сам Игорь Рябенький инвестировал сумму в размере 300 000 долл. США и именно он стал практически первым инвестором, кто вложил свои средства в этот новый проект. Частный инвестор Александр Бутманов из Dream Team Investments, бизнес-ангел Евгений Ежов и еще 23 инвестора поменьше практически в тот же день довложили свои средства вслед за Рябеньким в эту компанию и дополнительная сумма инвестиций составила еще 300 000 долл. США. В итоге на размещение такой суммы средств ($600 000) инвесторам потребовалось всего 2 дня. В предыдущей новости об этой компании действительно упоминалась сумма в 213 000 долл. США собранная только за 1 день, а теперь сообщается о сумме почти в 3 раза больше, что, конечно, говорит о неподдельном интересе инвесторов к этому проекту. И пока что сам этот проект оценивается в 20 млн долл. США.



Напомним, что проект запускает в обращение свою собственную криптовалюту, которая будет привязана к золоту, а само физическое золото будет храниться в банках-партнерах GolDMint. И 25 мая 2017 года GoldMint уже осуществила своё "преICO" (предварительная "первичная продажа монет") и течение 2 дней сумела реализовать 300 000 токенов MNT (т.е. это их цифровые активы) по цене 2 долл. США за 1 токен.



Для полной информации стоит также добавить, что блокчейн-компания GoldMint была учреждена основателями российской компании "Лот-Золото", которая с 2016 года ведёт официальную скупку золота у ломбардов, переплавляет его и перепродаёт его ювелирам страны. Блокчейн-платформа GoldMint будет выпускать 2 вида своих цифровых активов (токены) и первый цифровой актив называется "Gold" и его стоимость будет постоянно равна цене одной тройской унции золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (London Bullion Market) и именно токен Gold будет обеспечиваться физическим золотом в банках-партнерах блокчейн-компании. А второй цифровой актив это криптовалюта под названием "Mint" (MNT) и она будет исполнять роль акций этой блокчейн-платформы и в общей сложности проект планирует выпустить 10 миллионов токенов MNT (300 000 токенов MNT уже продано за 2 дня как уже было сказано выше).



Кстати, теми же токенами Gold можно будет расплачиваться за покупку и продажу товаров и услуг. А еще основатель этой блокчейн-компании г-н Плущевский пообещал, что токены Gold можно будет использовать в "peer-to-peer" кредитовании и это уже в стадии активной проработки и скоро будет запущено для клиентов этой компании.



А еще он уточнил, что размещение токенов MNT на ICO даст возможность проекту привлечь к нему международных участников, ведь с помощью привязки цифровых активов к золоту во время торговли на биржи риски будут не столько высоки, что ценят многие опытные и в том числе и международные инвесторы.



Комиссия с операций с цифровыми активами Gold будет уходить в уплату дивидендов владельцам токенов Mint (MNT). Проект активно развивается и идёт в рост.



По матриалам 23 мая 2017 года, автор этой темы размещал уже на форуме новость " Россияне запустили криптовалюту Gold с ценой, привязанной к стоимости золота ", в которой рассказывалось об учреждении в России блокчейн-компании " GoldMint " по управлению цифровыми золотыми активами и выпуске ими собственной криптовалюты "Голд". И вот как сегодня пишет газета "Коммерсант" г-н Рябенький, который является венчурного основателем фонда AltaIR Capital, а также некоторые другие частные инвесторы инвестировали 600 000 долл. США в указанную выше блокчейн-компанию GoldMint.Сам Игорь Рябенький инвестировал сумму в размере 300 000 долл. США и именно он стал практически первым инвестором, кто вложил свои средства в этот новый проект. Частный инвестор Александр Бутманов из Dream Team Investments, бизнес-ангел Евгений Ежов и еще 23 инвестора поменьше практически в тот же день довложили свои средства вслед за Рябеньким в эту компанию и дополнительная сумма инвестиций составила еще 300 000 долл. США. В итоге на размещение такой суммы средств ($600 000) инвесторам потребовалось всего 2 дня. В предыдущей новости об этой компании действительно упоминалась сумма в 213 000 долл. США собранная только за 1 день, а теперь сообщается о сумме почти в 3 раза больше, что, конечно, говорит о неподдельном интересе инвесторов к этому проекту. И пока что сам этот проект оценивается в 20 млн долл. США.Напомним, что проект запускает в обращение свою собственную криптовалюту, которая будет привязана к золоту, а само физическое золото будет храниться в банках-партнерах GolDMint. И 25 мая 2017 года GoldMint уже осуществила своё "преICO" (предварительная "первичная продажа монет") и течение 2 дней сумела реализовать 300 000 токенов MNT (т.е. это их цифровые активы) по цене 2 долл. США за 1 токен.Для полной информации стоит также добавить, что блокчейн-компания GoldMint была учреждена основателями российской компании "Лот-Золото", которая с 2016 года ведёт официальную скупку золота у ломбардов, переплавляет его и перепродаёт его ювелирам страны. Блокчейн-платформа GoldMint будет выпускать 2 вида своих цифровых активов (токены) и первый цифровой актив называется "Gold" и его стоимость будет постоянно равна цене одной тройской унции золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (London Bullion Market) и именно токен Gold будет обеспечиваться физическим золотом в банках-партнерах блокчейн-компании. А второй цифровой актив это криптовалюта под названием "Mint" (MNT) и она будет исполнять роль акций этой блокчейн-платформы и в общей сложности проект планирует выпустить 10 миллионов токенов MNT (300 000 токенов MNT уже продано за 2 дня как уже было сказано выше).Кстати, теми же токенами Gold можно будет расплачиваться за покупку и продажу товаров и услуг. А еще основатель этой блокчейн-компании г-н Плущевский пообещал, что токены Gold можно будет использовать в "peer-to-peer" кредитовании и это уже в стадии активной проработки и скоро будет запущено для клиентов этой компании.А еще он уточнил, что размещение токенов MNT на ICO даст возможность проекту привлечь к нему международных участников, ведь с помощью привязки цифровых активов к золоту во время торговли на биржи риски будут не столько высоки, что ценят многие опытные и в том числе и международные инвесторы.Комиссия с операций с цифровыми активами Gold будет уходить в уплату дивидендов владельцам токенов Mint (MNT). Проект активно развивается и идёт в рост.По матриалам источник

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